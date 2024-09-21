Сгорел дом, повреждены два комбайна: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Posted 21 сентября, 08:14
Published 21 сентября, 08:14
Modified 21 сентября, 08:16
Updated 21 сентября, 08:16
В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Головино, Журавлёвка, Красный Хутор, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Петровка, Салтыково, Черемошное и Щетиновка выпустили 32 боеприпаса в ходе четырёх обстрелов. Также населённые пункты атаковали девять беспилотников, из которых три сбила система ПВО. Повреждения получил один частный дом, надворная постройка и два комбайна.
В Валуйском округе беспилотники атаковали сёла Карабаново и Новопетровка. Один БПЛА сбила система ПВО. Повреждения получила линия электроснабжения.
В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка противник выпустил пять боеприпасов во время трёх обстрелов. Повреждений нет.
В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дорогощь, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино атаковали с помощью 47 боеприпасов и семи БПЛА. В двух частных домах есть повреждения. Пострадали четыре надворные постройки и линия электроснабжения.
В Краснояружском районе сёла Графовка, Колотиловка и Теребрено подверглись пяти обстрелам. Повреждений нет.
В Шебекинском округе по Шебекино, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Середа, Терезовка, Терновое и хутору Панков выпустили 14 боеприпасов. Населённые пункты также атаковали девять беспилотников. Один сбили. В селе Терезовка полностью сгорел один частный дом. Ещё два дома получили повреждения. Также пострадали надворная постройка и линия электроснабжения.