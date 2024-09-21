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Posted 21 сентября, 08:14

Published 21 сентября, 08:14

Modified 21 сентября, 08:16

Updated 21 сентября, 08:16

ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области

Сгорел дом, повреждены два комбайна: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

21 сентября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области

Сюжет
Повреждения
За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по шести районам Белгородской области. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Головино, Журавлёвка, Красный Хутор, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Петровка, Салтыково, Черемошное и Щетиновка выпустили 32 боеприпаса в ходе четырёх обстрелов. Также населённые пункты атаковали девять беспилотников, из которых три сбила система ПВО. Повреждения получил один частный дом, надворная постройка и два комбайна.

В Валуйском округе беспилотники атаковали сёла Карабаново и Новопетровка. Один БПЛА сбила система ПВО. Повреждения получила линия электроснабжения.

В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка противник выпустил пять боеприпасов во время трёх обстрелов. Повреждений нет.

В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дорогощь, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино атаковали с помощью 47 боеприпасов и семи БПЛА. В двух частных домах есть повреждения. Пострадали четыре надворные постройки и линия электроснабжения.

В Краснояружском районе сёла Графовка, Колотиловка и Теребрено подверглись пяти обстрелам. Повреждений нет.

В Шебекинском округе по Шебекино, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Середа, Терезовка, Терновое и хутору Панков выпустили 14 боеприпасов. Населённые пункты также атаковали девять беспилотников. Один сбили. В селе Терезовка полностью сгорел один частный дом. Ещё два дома получили повреждения. Также пострадали надворная постройка и линия электроснабжения.

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