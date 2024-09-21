Сгорел дом, повреждены два комбайна: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Головино, Журавлёвка, Красный Хутор, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Петровка, Салтыково, Черемошное и Щетиновка выпустили 32 боеприпаса в ходе четырёх обстрелов. Также населённые пункты атаковали девять беспилотников, из которых три сбила система ПВО. Повреждения получил один частный дом, надворная постройка и два комбайна.