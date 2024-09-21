Партия новых мусоровозов поступила в Белгородскую область. Куда её направят?

Posted 21 сентября, 17:11
Published 21 сентября, 17:11
Modified 21 сентября, 17:11
Updated 21 сентября, 17:11
В Белгородскую область поступили первые 20 новых мусоровозов. Они начнут свою работу через две недели, после того как будут оформлены все необходимые документы.
В течение следующих двух недель в регион доставят ещё около 40 машин. В первую очередь техника отправится в те районы, где проблема утилизации отходов стоит особенно остро — в Старый Оскол и Белгородский район.
Напомним, что в Старом Осколе «основной очаг» проблемы с невывозом мусора возник из-за дефицита водителей.
Всего до 30 октября в область поступит 124 единицы спецтехники: мусоровозы, ломовозы и бункеровозы различного назначения.