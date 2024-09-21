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Posted 21 сентября, 17:11

Published 21 сентября, 17:11

Modified 21 сентября, 17:11

Updated 21 сентября, 17:11

Новые мусоровозы будут решать мусорную проблему в Белгородской области

Партия новых мусоровозов поступила в Белгородскую область. Куда её направят?

21 сентября 2024, 17:11
Фото: кадр видео из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
Новые мусоровозы будут решать мусорную проблему в Белгородской области

Партия из 20 мусоровозов прибыла в Белгородскую область

Сюжет
Мусор
Белгородская область получила первую партию новой техники для улучшения системы утилизации отходов. 20 мусоровозов поступят в работу через две недели после завершения всех формальностей. Их отправят в проблемные муниципалитеты, сообщил губернатор.

В Белгородскую область поступили первые 20 новых мусоровозов. Они начнут свою работу через две недели, после того как будут оформлены все необходимые документы.

В течение следующих двух недель в регион доставят ещё около 40 машин. В первую очередь техника отправится в те районы, где проблема утилизации отходов стоит особенно остро — в Старый Оскол и Белгородский район.

Напомним, что в Старом Осколе «основной очаг» проблемы с невывозом мусора возник из-за дефицита водителей.

Всего до 30 октября в область поступит 124 единицы спецтехники: мусоровозы, ломовозы и бункеровозы различного назначения.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Мусор#Транспорт#Спецтехника#ТКО#Сбор мусора#Мусоровозы
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