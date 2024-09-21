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Posted 21 сентября, 07:41

Published 21 сентября, 07:41

Modified 21 сентября, 07:43

Updated 21 сентября, 07:43

Из Белгородской области в Китай отправили более 13 тонн мяса

Из Белгородской области в Китай отправили более 13 тонн мяса

21 сентября 2024, 07:41
Фото: 1MI
Сюжет
Экспорт
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Поставки прошли через оптово-распределительный центр в Короче.

По словам губернатора, год назад в Короче открыли оптово-распределительный центр. Весной отправили первые поставки в Китайскую народную Республику. На сегодняшний день объём поставленного мяса из Белгородской области в Китай составил более 13 тысяч тонн.

Экономика региона развивается. Уверен, что так будет и дальше.
Вячеслав Гладков

Напомним, оптово-распределительный центр в Короче способен одновременно хранить более 25 тыс. тонн готовой продукции. Он играет ключевую роль в поставках свинины в Китай.

Ранее значительное количество продукции белгородских животноводческих предприятий — более 210 тыс. тонн — экспортировали за рубеж. Корма, кормовые добавки, молочная продукция, мясо и инкубационные яйца отправили в различные страны, включая Евросоюз и Китай.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мясо#Животноводство#Экспорт#Китай#Белгород#Оптово-распределительный центр
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