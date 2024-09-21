Из Белгородской области в Китай отправили более 13 тонн мяса

Posted 21 сентября, 07:41
Published 21 сентября, 07:41
Modified 21 сентября, 07:43
Updated 21 сентября, 07:43
По словам губернатора, год назад в Короче открыли оптово-распределительный центр. Весной отправили первые поставки в Китайскую народную Республику. На сегодняшний день объём поставленного мяса из Белгородской области в Китай составил более 13 тысяч тонн.
Экономика региона развивается. Уверен, что так будет и дальше.
Вячеслав Гладков
Напомним, оптово-распределительный центр в Короче способен одновременно хранить более 25 тыс. тонн готовой продукции. Он играет ключевую роль в поставках свинины в Китай.
Ранее значительное количество продукции белгородских животноводческих предприятий — более 210 тыс. тонн — экспортировали за рубеж. Корма, кормовые добавки, молочная продукция, мясо и инкубационные яйца отправили в различные страны, включая Евросоюз и Китай.