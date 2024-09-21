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Posted 21 сентября, 19:27

Published 21 сентября, 19:27

Modified 21 сентября, 19:29

Updated 21 сентября, 19:29

В дома шебекинцев вернулось электричество

Да будет свет: электроснабжение в Шебекинском округе полностью восстановили

21 сентября 2024, 19:27
Фото: 1MI

В дома шебекинцев вернулось электричество

Сюжет
Авария
Около 07:00 в субботу, 21 сентября, у 20 тысяч жителей Шебекинского округа пропало электричество. Как рассказали власти, всё из-за аварии на сетях. Спустя примерно 15 часов электроснабжение удалось восстановить.

Электроснабжение в Шебекинском округе полностью восстановлено. Об этом вечером сообщил Вячеслав Гладков.

Утром субботы, 21 сентября, около 20 тысяч шебекинцев остались без света. На линии электропередач произошла авария.

Приступить к восстановительным работам бригады специалистов смогли не сразу, потому что не позволяла оперативная обстановка в муниципалитете. Электричество отсутствовало у некоторых жителей примерно 15 часов.

Напомним, что в Волоконовском районе сегодня без света также остались шесть населённых пунктов. Там БПЛА атаковал линию электропередач.

Около 20 тысяч жителей Шебекино остались без света
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Авария#Электроснабжение#Восстановление#Оперативная обстановка#Шебекинский округ
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