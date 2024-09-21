Да будет свет: электроснабжение в Шебекинском округе полностью восстановили

В дома шебекинцев вернулось электричество

Сюжет Авария

Около 07:00 в субботу, 21 сентября, у 20 тысяч жителей Шебекинского округа пропало электричество. Как рассказали власти, всё из-за аварии на сетях. Спустя примерно 15 часов электроснабжение удалось восстановить.