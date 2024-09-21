Да будет свет: электроснабжение в Шебекинском округе полностью восстановили

Posted 21 сентября, 19:27
Published 21 сентября, 19:27
Modified 21 сентября, 19:29
Updated 21 сентября, 19:29
Электроснабжение в Шебекинском округе полностью восстановлено. Об этом вечером сообщил Вячеслав Гладков.
Утром субботы, 21 сентября, около 20 тысяч шебекинцев остались без света. На линии электропередач произошла авария.
Приступить к восстановительным работам бригады специалистов смогли не сразу, потому что не позволяла оперативная обстановка в муниципалитете. Электричество отсутствовало у некоторых жителей примерно 15 часов.
Напомним, что в Волоконовском районе сегодня без света также остались шесть населённых пунктов. Там БПЛА атаковал линию электропередач.