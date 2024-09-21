БПЛА атаковал многоэтажный дом в Шебекино, есть последствия

Posted 21 сентября, 16:10
Published 21 сентября, 16:10
Modified 21 сентября, 16:12
Updated 21 сентября, 16:12
Ещё одна атака беспилотника на Белгородскую область. В этот раз под удар попал город Шебекино.
Местные медиа сообщают, что повреждены крыша многоэтажного дома, который находится в районе Маслозавода. Официально власти ситуацию не комментировали.
В субботу также из-за атаки другого БПЛА без света остались шесть населённых пунктов в Волоконовском районе. На данный момент подача электричества не восстановлена.
А в Белгородском районе в результате нападения дрона пострадал мужчина. Он работал на тракторе в посёлке Октябрьский, когда произошло ЧП.