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Posted 21 сентября, 16:10

Published 21 сентября, 16:10

Modified 21 сентября, 16:12

Updated 21 сентября, 16:12

Повреждённое здание в Шебекино

БПЛА атаковал многоэтажный дом в Шебекино, есть последствия

21 сентября 2024, 16:10
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Повреждённое здание в Шебекино

Беспилотник повредил крышу многоквартирного дома в Белгородской области

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Повреждения
Украинский беспилотник атаковал город Шебекино. Есть последствия в многоэтажном доме. Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» сообщает, что в здании повреждена крыша.

Ещё одна атака беспилотника на Белгородскую область. В этот раз под удар попал город Шебекино.

Местные медиа сообщают, что повреждены крыша многоэтажного дома, который находится в районе Маслозавода. Официально власти ситуацию не комментировали.

В субботу также из-за атаки другого БПЛА без света остались шесть населённых пунктов в Волоконовском районе. На данный момент подача электричества не восстановлена.

А в Белгородском районе в результате нападения дрона пострадал мужчина. Он работал на тракторе в посёлке Октябрьский, когда произошло ЧП.

Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
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