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Posted 20 сентября, 16:39

Published 20 сентября, 16:39

Modified 20 сентября, 16:41

Updated 20 сентября, 16:41

В Белгородской области четверо мужчин получат знак «Отцовская слава»

Завидные папы: четверо мужчин получат почётный знак «Отцовская слава»

20 сентября 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области четверо мужчин получат знак «Отцовская слава»

Сюжет
Награждение
Депутаты облдумы согласовали список многодетных одиноких отцов Белгородской области, которых наградят почётным знаком «Отцовская слава». Речь идёт о четырёх мужчинах.

Кандидатуры на награждение почётным знаком «Отцовская слава» рассматривались в два этапа:

  • первый — комиссионно на местах на основании ходатайств глав муниципалитетов;
  • второй — на заседании комиссии министерства соцзащиты населения труда Белгородской области.

По результатам критериям для награждения почётным знаком признали кандидатуры четырёх многодетных отцов, из них:

  • Первой степени — один отец;
  • Второй степени — один отец;
  • Третьей степени — два отца.

При отборе кандидатур приоритет отдавался многодетным отцам, которые имеют наибольшее количество детей, рождённых на территории области, проживающих на территории региона не менее 20 лет, достойно воспитывающие несовершеннолетних детей, ответственно относящихся к семье и выполнению родительского долга.

Отцы получат удостоверения и денежное вознаграждение на общую сумму 524 тысячи рублей. Награждение приурочено ко Дню отца — 20 октября.

Белгородцы впервые получили почётный знак «Отцовская слава»
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Комиссия#Награждение#Белгород#Министерство соцзащиты#День отца#Отцовская слава#Многодетные отцы
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