Завидные папы: четверо мужчин получат почётный знак «Отцовская слава»

Posted 20 сентября, 16:39
Published 20 сентября, 16:39
Modified 20 сентября, 16:41
Updated 20 сентября, 16:41
Кандидатуры на награждение почётным знаком «Отцовская слава» рассматривались в два этапа:
По результатам критериям для награждения почётным знаком признали кандидатуры четырёх многодетных отцов, из них:
При отборе кандидатур приоритет отдавался многодетным отцам, которые имеют наибольшее количество детей, рождённых на территории области, проживающих на территории региона не менее 20 лет, достойно воспитывающие несовершеннолетних детей, ответственно относящихся к семье и выполнению родительского долга.
Отцы получат удостоверения и денежное вознаграждение на общую сумму 524 тысячи рублей. Награждение приурочено ко Дню отца — 20 октября.