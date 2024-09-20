Завидные папы: четверо мужчин получат почётный знак «Отцовская слава»

При отборе кандидатур приоритет отдавался многодетным отцам, которые имеют наибольшее количество детей, рождённых на территории области, проживающих на территории региона не менее 20 лет, достойно воспитывающие несовершеннолетних детей, ответственно относящихся к семье и выполнению родительского долга.