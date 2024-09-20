В Тихом океане планируют уничтожить большой мусорный массив

GPGP не следует рассматривать как полноценный мусорный остров, как это часто описывают в СМИ. Это огромная зона, где на поверхности океана сконцентрировалась масса мусора, занимающая территорию от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров. По оценкам, рядом с ним или непосредственно в нем находится около 88 тысяч тонн отходов, а на дне может находиться еще больше мусора.