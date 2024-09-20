В Тихом океане планируют уничтожить большой мусорный массив

Posted 20 сентября, 08:45
Published 20 сентября, 08:45
Modified 20 сентября, 08:45
Updated 20 сентября, 08:45
Компания The Ocean Cleanup (ТОС) намерена заниматься ликвидацией этого мусорного массива и даже озвучила сроки и стоимость реализации данного проекта: на выполнение работ потребуется около 7,5 миллиарда долларов, это займет примерно 10 лет. В ТОС отметили, что благодаря внедрению новых технологий возможно существенно сократить как затраты, так и временные рамки почти вдвое, сообщает newkhakasiya.online.
Важно отметить, что это первый случай, когда были озвучены конкретные временные рамки и стоимость устранения этого мусорного образования. Оно располагается в международных водах, и ни одно государство не несет за него ответственности.
GPGP не следует рассматривать как полноценный мусорный остров, как это часто описывают в СМИ. Это огромная зона, где на поверхности океана сконцентрировалась масса мусора, занимающая территорию от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров. По оценкам, рядом с ним или непосредственно в нем находится около 88 тысяч тонн отходов, а на дне может находиться еще больше мусора.
Основная составляющая этого мусорного массива — огромное количество микропластика и разнообразных отходов, включая рыболовные сети, упаковки, пластиковые бутылки, сиденья для унитазов, игрушки и различные приборы, а также прочие использованные предметы.
Компания The Ocean Cleanup создала уникальную технологию, названную System 03. Эта система представляет собой плавающий барьер длиной более двух километров, который устанавливается между двумя медленно движущимися судами. Для определения районов с максимальной концентрацией пластикового мусора система использует данные мониторинга океана и алгоритмы искусственного интеллекта, что позволяет точно выявлять участки с наибольшим скоплением отходов.
System 03 способна очистить территорию, сравнимую с футбольным полем, всего за пять секунд. Площадь Тихоокеанского мусорного пятна составляет приблизительно 260 миллионов футбольных полей.
Собранные отходы поднимаются на борт для сортировки и дальнейшей переработки.