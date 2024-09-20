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Posted 20 сентября, 17:39

Published 20 сентября, 17:39

Modified 20 сентября, 17:45

Updated 20 сентября, 17:45

Пожар

В Шебекинском горокруге горит трава: местные сообщают о подходе огня к селу Мешковое

20 сентября 2024, 17:39
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Пожар

В Шебекинском городском округе у села Мешковое произошло возгорание сухой травы

Сюжет
Пожар
Шебекинские медиа сообщают о пожаре, возникшем недалеко от села Мешковое. По предварительным данным, загорелась сухая трава. Официальной информации на данный момент нет. Местные жители сообщают, что огонь движется в сторону населённого пункта.

Около часа назад Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» опубликовал фото виднеющегося возгорания. По словам местных жителей, загорелась сухая трава. Предварительно, огонь движется по направлению к селу Мешковое.

Пожар в селе МешковоеПожар в селе Мешковое
Пожар в селе Мешковое. Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Также сегодня вечером жители Старого Оскола сообщали о выезде пожарной машины к мкр. «Степной». Как видно из видео местной жительницы, двое детей развели костёр напротив одного из домов и, не потушив его, ушли.

Спички детям всё же игрушка: в Старом Осколе двое мальчишек разожгли костёр и ушли
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Пожар#Огонь#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье
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