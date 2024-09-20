В Шебекинском горокруге горит трава: местные сообщают о подходе огня к селу Мешковое

Posted 20 сентября, 17:39
Published 20 сентября, 17:39
Modified 20 сентября, 17:45
Updated 20 сентября, 17:45
Около часа назад Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» опубликовал фото виднеющегося возгорания. По словам местных жителей, загорелась сухая трава. Предварительно, огонь движется по направлению к селу Мешковое.
Также сегодня вечером жители Старого Оскола сообщали о выезде пожарной машины к мкр. «Степной». Как видно из видео местной жительницы, двое детей развели костёр напротив одного из домов и, не потушив его, ушли.