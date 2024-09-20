В Москве завершился форум, посвященный будущему мегаполисов БРИКС

Posted 20 сентября, 17:17
Published 20 сентября, 17:17
Modified 20 сентября, 17:17
Updated 20 сентября, 17:17
Во время форума были представлены результаты нескольких авторитетных рейтингов. Москва заняла первое место в топ-5 городов БРИКС по показателям технологического и пространственного развития, третью позицию в списке «БРИКС-250», а также вошла в десятку рейтинга инновационной привлекательности мировых городов, составленного НИУ ВШЭ, пишет ria.ru.
Почетным председателем мероприятия традиционно стал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, который неоднократно отмечал успехи Москвы в решении экологических задач.
Форум собрал 24 делегации из 21 страны, среди которых были представители Южной Кореи, Китая, Индии, ОАЭ, Бразилии, Турции, ЮАР и других государств.
В ходе форума эксперты и участники обсуждали свои достижения в сфере создания инноваций, внедрения искусственного интеллекта и дополненной реальности в городскую инфраструктуру, а также технологии для умных городов и успешные примеры облачных сервисов.
В рамках мероприятия прошла церемония награждения Всемирной премией инноваций. Специалисты отметили, что Москва стала лидером в категории «Устойчивые города и сообщества», получив признание за активное применение современных устойчивых технологий на суше, в воде и в воздухе.
Кроме того, в рамках форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» был представлен рейтинг пяти лучших городов стран БРИКС по индексу технологического и пространственного развития. Москва заняла первое место, сохранив свою позицию предыдущего года.
На мероприятии также были оглашены результаты индекса «БРИКС-250», который составляется международным аналитическим изданием World Economic Journal из Гонконга. Российская столица заняла третью позицию среди бизнес-столиц БРИКС, первое место досталось Пекину, а второе — Абу-Даби.
Кроме того, на форуме были представлены результаты рейтинга, касающегося инновационной привлекательности мировых городов. Москва вошла в десятку лучших, получив высокие оценки в таких категориях, как «Технологическое развитие», «Креативные индустрии» и «Городская среда».
Для участников форума было организовано 15 роуд-шоу, в которых приняли участие более 150 человек. Впервые в рамках данного мероприятия прошла конференция под названием «Зеленые города БРИКС», которая была организована правительством Москвы.