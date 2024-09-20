В Москве завершился форум, посвященный будущему мегаполисов БРИКС

Во время форума были представлены результаты нескольких авторитетных рейтингов. Москва заняла первое место в топ-5 городов БРИКС по показателям технологического и пространственного развития, третью позицию в списке «БРИКС-250», а также вошла в десятку рейтинга инновационной привлекательности мировых городов, составленного НИУ ВШЭ, пишет ria.ru.