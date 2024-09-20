Уже не городской: шесть округов в Белгородской области меняют статус

Posted 20 сентября, 11:36
Published 20 сентября, 11:36
Modified 20 сентября, 11:36
Updated 20 сентября, 11:36
С 19 сентября Новооскольский округ является муниципальным, а не городским. Всего же статус должны изменить ещё пять муниципалитетов. Речь идёт об Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском округах.
Как отметил глава Новооскольского округа Андрей Гриднев, статус поменяли исходя из требований законодательства. Это не повлечёт никаких изменений или прекращение предоставления федеральных и региональных мер соцподдержки.
Главы остальных округов об изменениях пока не сообщали.
Предложение о смене статуса у шести округов поступило ещё в мае текущего года. Тогда депутатам понравилось подобное изменение и они порекомендовали принять его в первом чтении.