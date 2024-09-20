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Posted 20 сентября, 11:36

Published 20 сентября, 11:36

Modified 20 сентября, 11:36

Updated 20 сентября, 11:36

Шесть округов в Белгородской области станут мунципальными

Уже не городской: шесть округов в Белгородской области меняют статус

20 сентября 2024, 11:36
Фото: 1MI
Шесть округов в Белгородской области станут мунципальными

Белгородцев предупредили об изменениях в системе округов

Предложение о смене статуса шести округов Белгородской области поступило ещё весной текущего года. Тогда идею одобрили. Вчера, 19 сентября, один из округов уже выполнил требование, сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев.

С 19 сентября Новооскольский округ является муниципальным, а не городским. Всего же статус должны изменить ещё пять муниципалитетов. Речь идёт об Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском округах.

Как отметил глава Новооскольского округа Андрей Гриднев, статус поменяли исходя из требований законодательства. Это не повлечёт никаких изменений или прекращение предоставления федеральных и региональных мер соцподдержки.

Главы остальных округов об изменениях пока не сообщали.

Предложение о смене статуса у шести округов поступило ещё в мае текущего года. Тогда депутатам понравилось подобное изменение и они порекомендовали принять его в первом чтении.

Белгородским депутатам понравилась идея поменять статус шести горокругов
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