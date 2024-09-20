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Posted 20 сентября, 10:02

Published 20 сентября, 10:02

Modified 20 сентября, 10:04

Updated 20 сентября, 10:04

Выпускники в сфере спорта со стажем будут считаться молодыми специалистами

Стаж не помеха: кто теперь считается молодым специалистом в сфере спорта в области?

20 сентября 2024, 10:02
Фото: 1MI

Выпускники в сфере спорта со стажем будут считаться молодыми специалистами

Сюжет
Законы
Белгородские депутаты внесли изменения в статью регионального закона «О физической культуре и спорте в Белгородской области». Информацию озвучила региональный министр спорта Наталья Жигалова.

По словам чиновницы, в апреле 2024 года в федеральный закон внесли изменения в части расширения понятия категории «молодой специалист». Теперь это гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам или по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией.

В закон добавили уточнение, что молодым специалистом считается выпускник, имеющий трудовой стаж, полученный во время обучения по основным профессиональным образовательным программам и программам профобучения.

То есть если раньше выпускников могли не причислить к этой категории из-за наличия трудового стажа, то сейчас после этого уточнения, даже если трудовой стаж был, но не по основному направлению, его причисляют к этой категории. Соответственно он может воспользоваться дополнительными гарантиями, установленными для этой категории лиц.
Наталья Жигалова
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Спорт#Законы#Молодые специалисты#Белгород#Физическая культура
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