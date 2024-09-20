Стаж не помеха: кто теперь считается молодым специалистом в сфере спорта в области?

Posted 20 сентября, 10:02
Published 20 сентября, 10:02
Modified 20 сентября, 10:04
Updated 20 сентября, 10:04
По словам чиновницы, в апреле 2024 года в федеральный закон внесли изменения в части расширения понятия категории «молодой специалист». Теперь это гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам или по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией.
В закон добавили уточнение, что молодым специалистом считается выпускник, имеющий трудовой стаж, полученный во время обучения по основным профессиональным образовательным программам и программам профобучения.
То есть если раньше выпускников могли не причислить к этой категории из-за наличия трудового стажа, то сейчас после этого уточнения, даже если трудовой стаж был, но не по основному направлению, его причисляют к этой категории. Соответственно он может воспользоваться дополнительными гарантиями, установленными для этой категории лиц.
Наталья Жигалова