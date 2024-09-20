Стаж не помеха: кто теперь считается молодым специалистом в сфере спорта в области?

По словам чиновницы, в апреле 2024 года в федеральный закон внесли изменения в части расширения понятия категории «молодой специалист». Теперь это гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам или по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией.