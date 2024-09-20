ОМК обеспечит путевками в санаторий 3,5 тысячи своих сотрудников в 2024 году

ОМК — одна из крупнейших российских промышленных компаний, которая тратит серьезные средства на повышение производительности труда сотрудников. В январе — сентябре предложением получить скидку на путевку в санаторий воспользовались около 1,2 тысячи человек. На эти цели компания направила 140 миллионов рублей. Как заявили ее представители, это вклад в здоровое будущее их специалистов.