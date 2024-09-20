ОМК обеспечит путевками в санаторий 3,5 тысячи своих сотрудников в 2024 году

Posted 20 сентября, 15:00
Published 20 сентября, 15:00
Modified 20 сентября, 15:02
Updated 20 сентября, 15:02
Так, группа ОМК в 2024 году намерена обеспечить льготными путевками в санаторий 3,5 тысячи своих сотрудников и членов их семей, в том числе 1,8 тысячи детей.
ОМК — одна из крупнейших российских промышленных компаний, которая тратит серьезные средства на повышение производительности труда сотрудников. В январе — сентябре предложением получить скидку на путевку в санаторий воспользовались около 1,2 тысячи человек. На эти цели компания направила 140 миллионов рублей. Как заявили ее представители, это вклад в здоровое будущее их специалистов.
Предприятие выбирает далеко не первые попавшиеся санатории, обращая внимание на наличие качественного медицинского оборудования и на квалификацию персонала.
Конечно, в советские времена тоже был оздоровительный отдых трудящихся, но сейчас не нужно длительное время ожидать его в очереди. Путевкой можно воспользоваться гораздо быстрее. Гендиректор ОМК Петр Трушин заявил, что «льготы на оздоровление крайне востребованы».
Компания предоставляет сотрудникам льготный проезд, компенсацию за время, проведенное в пути, для иногородних, а также организует питание. Для них работает горячая линия психологической поддержки и оказывается бесплатная медицинская помощь в рамках программы ДМС.
Отмечается, что это лишь часть обширной социальной программы ОМК. В городах, где расположены ее предприятия и проживают сотрудники, компания активно участвует в благотворительных проектах, сохраняя историческое наследие, развивая образование и промышленный туризм, а также улучшая экологию и городскую среду.