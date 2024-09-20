Не «Аура», а «Голд»: новая Lada будет стоить более 3 млн рублей. Почему так дорого?

Posted 20 сентября, 13:01
Published 20 сентября, 13:01
Modified 20 сентября, 13:05
Updated 20 сентября, 13:05
Новая Lada Aura — это фактически та же самая Lada Vesta, только в лучшей комплектации. Сиденья в машине отделаны натуральной кожей, кузов удлинили на 25 см, а весь дополнительный простор достался пассажирам. Но технически Aura идентична «Весте».
Рассчитан автомобиль, по мнению начальника АвтоВАЗа Максима Соколова, не на частных клиентов, а на служащих в госорганах, которые по закону обязаны покупать только отечественные марки, и таксопарки. Для последних сделают версию попроще.
Хотя будет ли она востребована даже там? На рынке есть более выгодные предложения в данной ценовой категории. Например, в конце 2023 года МВД решило приобрести Haval F7 за 2,9 млн рублей для нужд ДПС. Это, конечно, без учёта переоснащения, но «Ауре» такой техники не видать. Или можно приобрести за 2,7 млн кроссовер Xcite X-Cross 7, который собирают в Санкт-Петербурге.
Такой дорогой «Ауру» сделала конкурентная среда в России. Без недавно принятого решения о поэтапном увеличении сбора, который начнёт действовать с 1 октября, китайский автопром — сёрьезная угроза для национальной промышленности.
Побороть китайцев честно не получится, слишком разные условия. В России высокая ключевая ставка, из-за чего кредиты АвтоВАЗ может брать в лучшем случае под 21% годовых. Чтобы не работать себе в убыток, компания не может предлагать кредиты по сниженным ставкам.
К тому же, у китайских производителей гораздо больше господдержки: около 80% инвестиций сделали именно государство или федеральные власти Китая, от региональных или даже от муниципальных.
Но если кто-то покупать авто не захочет, Соколов рассчитывает, что это сделают обязательным. Например, примут законопроекты, которые будут устанавливать степень необходимой локализации машин для закупок в такси, для госорганов и госкомпаний.