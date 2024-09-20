Не «Аура», а «Голд»: новая Lada будет стоить более 3 млн рублей. Почему так дорого?

Хотя будет ли она востребована даже там? На рынке есть более выгодные предложения в данной ценовой категории. Например, в конце 2023 года МВД решило приобрести Haval F7 за 2,9 млн рублей для нужд ДПС. Это, конечно, без учёта переоснащения, но «Ауре» такой техники не видать. Или можно приобрести за 2,7 млн кроссовер Xcite X-Cross 7, который собирают в Санкт-Петербурге.