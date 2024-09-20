Медведев: Репутация ЕР зависит от работы первичных отделений

Posted 20 сентября, 10:10
Published 20 сентября, 10:10
Modified 20 сентября, 10:12
Updated 20 сентября, 10:12
Главные вопросы обсуждения касались значимости первичных организаций в деятельности партии, их поддержки, формирования кадрового резерва, организации социально значимых мероприятий и участия в выборах.
Дмитрий Медведев отметил, что первичные отделения являются основой партии: именно здесь реализуются партийные задачи. Он назвал эти отделения костяком партии и, хотя стратегические решения принимаются на высшем уровне, именно первичные организации создают репутацию партии, воплощая её замыслы и устраняя недостатки, передает mkset.ru.
На данный момент в «Единой России» функционирует около 90 тысяч первичных организаций, объединяющих 2,6 миллиона членов. Одной из ключевых задач этих отделений, по словам Медведева, является объяснение гражданам, почему правда на стороне ЕР. Партийцы должны взаимодействовать с людьми, честно и аргументированно доносить свою позицию. Медведев подчеркнул, что работа с населением должна быть максимально корректной, с учётом особенностей политического менталитета России.
Кроме того, Медведев поддержал инициативы по созданию памятного знака за членство в партии, усилению медийной активности первичек, расширению грантовых конкурсов для их общественно значимых проектов, а также шефство первичных организаций над семьями участников СВО.
Владимир Якушев в своём выступлении выразил благодарность секретарям первичных отделений за их труд, отметив, что именно к ним обращаются граждане со своими повседневными проблемами. Он подчеркнул, что сила «Единой России» заключается в широкой сети первичных организаций и их эффективной работе.
2 июля 2024 года «Единая Россия» на заседании генсовета под председательством Дмитрия Медведева учредила совет первичных отделений партии, включающий представителей всех 89 регионов, сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
«Первичные отделения партии представляют собой основу всей партийной структуры, где происходит реализация ключевых задач и именно отсюда поступает информация о том, что необходимо гражданам.
С 2019 года в Белгородской области проводится конкурс общественно значимых проектов первичных отделений партии, где каждый житель может предложить инициативу для реализации на территории муниципалитета. На полученный грант участники конкурса занимаются благоустройством территорий населенных пунктов, созданием памятников, музеев и детских площадок.
За 6 лет проведения конкурса более 170 инициатив получили поддержку. Подобный подход позволяет каждому участнику внести свой вклад в развитие малой родины и на практике улучшить жизнь местных жителей», — отметил секретарь первичного отделения № 108 г. Белгорода Сергей Наумов.