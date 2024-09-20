Медведев: Репутация ЕР зависит от работы первичных отделений

На данный момент в «Единой России» функционирует около 90 тысяч первичных организаций, объединяющих 2,6 миллиона членов. Одной из ключевых задач этих отделений, по словам Медведева, является объяснение гражданам, почему правда на стороне ЕР. Партийцы должны взаимодействовать с людьми, честно и аргументированно доносить свою позицию. Медведев подчеркнул, что работа с населением должна быть максимально корректной, с учётом особенностей политического менталитета России.