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Posted 20 сентября, 15:08

Published 20 сентября, 15:08

Modified 20 сентября, 15:08

Updated 20 сентября, 15:08

Белгородец сообщил, что медики были не в перчатках

Медики под Белгородом брали кровь на анализ без перчаток? Проводится расследование

20 сентября 2024, 15:08
Фото: 1MI
Белгородец сообщил, что медики были не в перчатках

Пациенты амбулатории под Белгородом жалуются на забор крови без перчаток

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Медицина
Пациенты Тавровской амбулатории обеспокоены несоблюдением мер безопасности при заборе крови. Они утверждают, что медсёстры проводят процедуру без использования перчаток. Проводится служебное расследование, сообщил главврач Белгородской ЦРБ.

Пациенты Тавровской врачебной амбулатории жалуются, что медсёстры производят забор крови без перчаток. Один из жителей Белгородского района рассказал, что попросил медсестру надеть перчатки перед проведением процедуры, но его проигнорировали.

По его словам, кровь таким образом брали и у других пациентов. Мужчина написал в адрес заведующей официальную жалобу, но на историю отреагировал главный врач ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ».

Олег Замулин сообщил, что по данному факту уже идёт служебное расследование. О результатах проверки обратившегося уведомят. Если сотрудники действительно допустили нарушения, то их привлекут к дисциплинарной ответственности.

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