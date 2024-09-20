Медики под Белгородом брали кровь на анализ без перчаток? Проводится расследование

Posted 20 сентября, 15:08
Published 20 сентября, 15:08
Modified 20 сентября, 15:08
Updated 20 сентября, 15:08
Пациенты Тавровской врачебной амбулатории жалуются, что медсёстры производят забор крови без перчаток. Один из жителей Белгородского района рассказал, что попросил медсестру надеть перчатки перед проведением процедуры, но его проигнорировали.
По его словам, кровь таким образом брали и у других пациентов. Мужчина написал в адрес заведующей официальную жалобу, но на историю отреагировал главный врач ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ».
Олег Замулин сообщил, что по данному факту уже идёт служебное расследование. О результатах проверки обратившегося уведомят. Если сотрудники действительно допустили нарушения, то их привлекут к дисциплинарной ответственности.