Горожане недовольны состоянием дорог в Белгороде. На претензии ответил Гладков

Posted 20 сентября, 06:59
Published 20 сентября, 06:59
Modified 20 сентября, 07:09
Updated 20 сентября, 07:09
Белгородцы недовольны состоянием четырёх автомобильных мостов. Один из них, по словам горожан, находится в аварийном состоянии: электрические столбы «пляшут направо-налево», во время дождя в нижней части переезда собирается вода, из-за чего водители вынуждены объезжать огромную лужу чуть ли не по встречной полосе, а пешеходам ходить там невозможно — проходы закрыли.
Второй мост — через реку Северский Донец — ремонтировался год назад, но работы были выполнены некачественно, поэтому автомобили «подпрыгивают, как на железнодорожных шпалах».
Похожая ситуация на третьем мосту неподалёку. Четвёртый проезд — через Везёлку в районе спорткомплекса. Он весь в латках, что делает его пересечение некомфортным и даже опасным.
«Хотелось бы знать, кто принимал работы по ремонту этих мостов? Кто курирует вообще эти мосты? Как скоро они могут быть исправлены? Проезжаем через мост как по шпалам», — обратилась белгородца к губернатору на прямой линии.
Мост на Крейде, как уточнил министр транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко, включён в ремонтный план на 2026 год. Если ситуация так плачевна, как рассказывают люди, работы могут ускорить.
Вячеслав Гладков не согласился с жалобой по второму мосту. Он сказал, что проезжает там несколько раз за день и ничего подобного не замечал. Но пообещал всё равно проверить. Состояние третьего проезда глава региона не прокомментировал.
А вот мост на Ватутина рядом с ЖК «Париж» должны были отремонтировать в 2024 году, но из-за технических проблем строительные работы перенесли на следующий год.