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Posted 20 сентября, 06:59

Published 20 сентября, 06:59

Modified 20 сентября, 07:09

Updated 20 сентября, 07:09

Один из мостов в Белгороде должны были отремонтировать в этом году, но не работы отложили

Горожане недовольны состоянием дорог в Белгороде. На претензии ответил Гладков

20 сентября 2024, 06:59
Фото: 1MI
Один из мостов в Белгороде должны были отремонтировать в этом году, но не работы отложили

Гладков ответил, когда отремонтируют мост в районе Крейды в Белгороде

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Новости Белгорода
Одна из жительниц Белгорода во время прямого эфира губернатора пожаловалась на состояние мостов в городе. Один из них, по её словам, находится в аварийном состоянии, другой неудачно отремонтировали, а покрытие на ещё двух очень неровное. Вячеслав Гладков ответил на претензии.

Белгородцы недовольны состоянием четырёх автомобильных мостов. Один из них, по словам горожан, находится в аварийном состоянии: электрические столбы «пляшут направо-налево», во время дождя в нижней части переезда собирается вода, из-за чего водители вынуждены объезжать огромную лужу чуть ли не по встречной полосе, а пешеходам ходить там невозможно — проходы закрыли.

Второй мост — через реку Северский Донец — ремонтировался год назад, но работы были выполнены некачественно, поэтому автомобили «подпрыгивают, как на железнодорожных шпалах».

Похожая ситуация на третьем мосту неподалёку. Четвёртый проезд — через Везёлку в районе спорткомплекса. Он весь в латках, что делает его пересечение некомфортным и даже опасным.

«Хотелось бы знать, кто принимал работы по ремонту этих мостов? Кто курирует вообще эти мосты? Как скоро они могут быть исправлены? Проезжаем через мост как по шпалам», — обратилась белгородца к губернатору на прямой линии.

Мост на Крейде, как уточнил министр транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко, включён в ремонтный план на 2026 год. Если ситуация так плачевна, как рассказывают люди, работы могут ускорить.

Вячеслав Гладков не согласился с жалобой по второму мосту. Он сказал, что проезжает там несколько раз за день и ничего подобного не замечал. Но пообещал всё равно проверить. Состояние третьего проезда глава региона не прокомментировал.

А вот мост на Ватутина рядом с ЖК «Париж» должны были отремонтировать в 2024 году, но из-за технических проблем строительные работы перенесли на следующий год.

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