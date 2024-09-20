Горожане недовольны состоянием дорог в Белгороде. На претензии ответил Гладков

Гладков ответил, когда отремонтируют мост в районе Крейды в Белгороде

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Одна из жительниц Белгорода во время прямого эфира губернатора пожаловалась на состояние мостов в городе. Один из них, по её словам, находится в аварийном состоянии, другой неудачно отремонтировали, а покрытие на ещё двух очень неровное. Вячеслав Гладков ответил на претензии.