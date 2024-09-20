Гладков: 900 бойцов белгородской самообороны были награждены за свою работу

Posted 20 сентября, 14:52
Published 20 сентября, 14:52
Modified 20 сентября, 14:54
Updated 20 сентября, 14:54
Около 900 бойцов белгородской самообороны были удостоены федеральных и региональных наград. Об этом рассказал в ходе прямой линии, которая прошла в четверг, 19 сентября, Вячеслав Гладков.
Награды бойцы получали от Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации, Росгвардии, от органов власти.
Глава региона назвал белгородскую самооборону «лучшей в стране» и подчеркнул, что награды — это, конечно, хорошо, но не может быть награды лучше, чем благодарность жителей. Люди, по его словам, присоединяются к самообороне потому, что хотят защитить своих родных и близких.