Гладков: 900 бойцов белгородской самообороны были награждены за свою работу

Глава региона назвал белгородскую самооборону «лучшей в стране» и подчеркнул, что награды — это, конечно, хорошо, но не может быть награды лучше, чем благодарность жителей. Люди, по его словам, присоединяются к самообороне потому, что хотят защитить своих родных и близких.





