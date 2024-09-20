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Posted 20 сентября, 14:52

Published 20 сентября, 14:52

Modified 20 сентября, 14:54

Updated 20 сентября, 14:54

Гладков назвал белгородскую самооборону лучшей во всей России

Гладков: 900 бойцов белгородской самообороны были награждены за свою работу

20 сентября 2024, 14:52
Фото: Антон Засимов. 1MI

Гладков назвал белгородскую самооборону лучшей во всей России

Сюжет
Награждение
Во время прямой линии губернатора Вячеслав Гладков поделился успехами бойцов самообороны Белгородской области. Около 900 бойцов были награждены разными ведомствами за свою работу. Он также рассказал, почему именно люди решают вступить в ряды теробороны.

Около 900 бойцов белгородской самообороны были удостоены федеральных и региональных наград. Об этом рассказал в ходе прямой линии, которая прошла в четверг, 19 сентября, Вячеслав Гладков.

Награды бойцы получали от Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации, Росгвардии, от органов власти.

Глава региона назвал белгородскую самооборону «лучшей в стране» и подчеркнул, что награды — это, конечно, хорошо, но не может быть награды лучше, чем благодарность жителей. Люди, по его словам, присоединяются к самообороне потому, что хотят защитить своих родных и близких.


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