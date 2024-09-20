Фонд ОМС тратит больше денег в других регионах из-за переезда белгородцев

Posted 20 сентября, 09:05
Published 20 сентября, 09:05
Modified 20 сентября, 09:07
Updated 20 сентября, 09:07
Во время заседания облдумы депутаты внесли изменения в бюджет территориального фонда ОМС Белгородской области на 2024 год и на плановый период. Один из представителей заксобрания отметил, что происходит увеличение объёма финансовых средств, которые перечисляются белгородским фондом ОМС в фонды в других субъектах РФ в связи с переездом белгородцев.
Ханина подтвердила, что в соответствии со сложившейся ситуацией наблюдается увеличение расходов территориального фонда на оплату медицинской помощи в других субъектах Российской Федерации. Но уже 22 августа текущего года подписано распоряжения правительства Российской Федерации о выделении дополнительных средств на эти цели в размере 493,7 млн руб.
Это всё равно наши люди. Но они получают помощь на другой территории. Мы это добросовестно компенсируем. Это и дети, и взрослые, и инвалиды.
Ирина Ханина