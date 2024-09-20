bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 09:05

Published 20 сентября, 09:05

Modified 20 сентября, 09:07

Updated 20 сентября, 09:07

Фонд ОМС тратит больше денег в других регионах из-за переезда белгородцев

Фонд ОМС тратит больше денег в других регионах из-за переезда белгородцев

20 сентября 2024, 09:05
Фото: 1MI
Сюжет
Медицина
Это связано с тем, что территориальный фонд тратит деньги на оплату медицинской помощи для белгородцев в других субъектах Российской Федерации. Подробнее рассказала директор территориального фонда ОМС Белгородской области Ирина Ханина.

Во время заседания облдумы депутаты внесли изменения в бюджет территориального фонда ОМС Белгородской области на 2024 год и на плановый период. Один из представителей заксобрания отметил, что происходит увеличение объёма финансовых средств, которые перечисляются белгородским фондом ОМС в фонды в других субъектах РФ в связи с переездом белгородцев.

Ханина подтвердила, что в соответствии со сложившейся ситуацией наблюдается увеличение расходов территориального фонда на оплату медицинской помощи в других субъектах Российской Федерации. Но уже 22 августа текущего года подписано распоряжения правительства Российской Федерации о выделении дополнительных средств на эти цели в размере 493,7 млн руб.

Это всё равно наши люди. Но они получают помощь на другой территории. Мы это добросовестно компенсируем. Это и дети, и взрослые, и инвалиды.
Ирина Ханина
Белгородской области поставили дополнительные средства противодействия БПЛА
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области развернут дополнительные средства ПВОВ Сети обсуждают новое средство для похудения на смену «Оземпику». Что это?Гладков попросил средства на прокладку оптоволокна в белгородском приграничье
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Медицина#Переезд#Финансы#Расходы#ОМС#Белгород#Государство
Подпишитесь
Популярное