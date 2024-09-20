Фонд ОМС тратит больше денег в других регионах из-за переезда белгородцев

Во время заседания облдумы депутаты внесли изменения в бюджет территориального фонда ОМС Белгородской области на 2024 год и на плановый период. Один из представителей заксобрания отметил, что происходит увеличение объёма финансовых средств, которые перечисляются белгородским фондом ОМС в фонды в других субъектах РФ в связи с переездом белгородцев.