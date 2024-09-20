Бывшие белгородские пожарные будут получать дополнительно 11 тысяч рублей

Как рассказал первый заместитель начальника управления региональной безопасности области Сергей Гирин, в федеральном законе предусмотрено сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии мужчинам и женщинам по достижению ими возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы. Данная норма распространяется только на работниках федеральной противопожарной службы.