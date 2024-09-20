Бывшие белгородские пожарные будут получать дополнительно 11 тысяч рублей

Posted 20 сентября, 13:20
Published 20 сентября, 13:20
Modified 20 сентября, 13:22
Updated 20 сентября, 13:22
Как рассказал первый заместитель начальника управления региональной безопасности области Сергей Гирин, в федеральном законе предусмотрено сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии мужчинам и женщинам по достижению ими возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы. Данная норма распространяется только на работниках федеральной противопожарной службы.
Проводя параллельный анализ деятельности по тушению пожаров и проведению аварийных спасательных работ подразделений как федеральный противопожарной службы, так и противопожарной службы Белгородской области можно делать вывод, что обязанности, выполняемые данными службами, в целом практически идентичны. При этом работники противопожарной службы Белгородской области имеют право выхода на пенсию только с 60 (женщины) и с 65 лет (мужчины).
Сергей Гирин
Гирин добавил, что необходимо принять законодательные нормы, которые регулируют вопросы соцзащиты работников противопожарной службы Белгородской области до достижения ими пенсионного возраста в случае невозможности исполнения обязанностей.
Поэтому работникам противопожарной службы области по достижении 50 лет и при стаже работы в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет, из них не менее 15 лет в подразделениях на территории Белгородской области, предлагалось установить ежемесячную денежную выплату. Депутаты облдумы закон приняли.
Теперь выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума пенсионера Белгородской области и выплачивается до достижения работником возраста 60 (женщины) и 66 лет (мужчины) соответственно.