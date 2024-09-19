В Белгородской области автомобили дорожают медленнее, чем огурцы

Posted 19 сентября, 09:28
Published 19 сентября, 09:28
Modified 19 сентября, 09:28
Updated 19 сентября, 09:28
В августе годовой темп прироста цен в Белгородской области в целом увеличился до 8,39% после 8,33% в июле. Но по группе непродовольственных товаров инфляция снизилась до 5,89%, тогда как месяцем ранее она составляла 6,41%.
Управляющий Отделением Белгород Банка России Андрей Беленко объясняет это тем, что в регионе выросло производство кормов для животных. Из-за увеличения предложения цены не выросли, а немного снизились.
Также медленнее стали расти цены на подержанные импортные автомобили. В прошлом году рост был сильнее из-за ослабления рубля и возросшей активности покупателей. За год цены на непродовольственные товары выросли на 0,59 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.
А вот продукты питания подорожали. Из-за жаркой погоды сократилось предложение огурцов, а производители мороженого увеличили цену из-за возросших затрат на логистику и оплату труда.
В сфере услуг инфляция выросла до 8,69% после 8,15% в июле 2024 года. На стоимость путёвок повлияло ослабление рубля.
Инфляция в Белгородской области всё ещё ниже, чем в Центральном федеральном округе (9,47%) и в стране в среднем (9,05%).