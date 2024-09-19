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Posted 19 сентября, 09:28

Published 19 сентября, 09:28

Modified 19 сентября, 09:28

Updated 19 сентября, 09:28

В прошлом году цены на поддержанные импортные автомобили выросли больше

В Белгородской области автомобили дорожают медленнее, чем огурцы

19 сентября 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
В прошлом году цены на поддержанные импортные автомобили выросли больше

Инфляция в августе в Белгородской области увеличилась

Сюжет
Автомобили
Цены в Белгородской области растут, но не все. В августе годовой темп прироста цен увеличился до 8,39%. Тем не менее есть категории товаров, по которым инфляция замедлилась. По каким именно, рассказали в региональном отделении Центрального Банка.

В августе годовой темп прироста цен в Белгородской области в целом увеличился до 8,39% после 8,33% в июле. Но по группе непродовольственных товаров инфляция снизилась до 5,89%, тогда как месяцем ранее она составляла 6,41%.

Управляющий Отделением Белгород Банка России Андрей Беленко объясняет это тем, что в регионе выросло производство кормов для животных. Из-за увеличения предложения цены не выросли, а немного снизились.

Также медленнее стали расти цены на подержанные импортные автомобили. В прошлом году рост был сильнее из-за ослабления рубля и возросшей активности покупателей. За год цены на непродовольственные товары выросли на 0,59 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

А вот продукты питания подорожали. Из-за жаркой погоды сократилось предложение огурцов, а производители мороженого увеличили цену из-за возросших затрат на логистику и оплату труда.

В сфере услуг инфляция выросла до 8,69% после 8,15% в июле 2024 года. На стоимость путёвок повлияло ослабление рубля.

Инфляция в Белгородской области всё ещё ниже, чем в Центральном федеральном округе (9,47%) и в стране в среднем (9,05%).

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