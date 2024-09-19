В Белгородской области автомобили дорожают медленнее, чем огурцы

Инфляция в августе в Белгородской области увеличилась

Сюжет Автомобили

Цены в Белгородской области растут, но не все. В августе годовой темп прироста цен увеличился до 8,39%. Тем не менее есть категории товаров, по которым инфляция замедлилась. По каким именно, рассказали в региональном отделении Центрального Банка.