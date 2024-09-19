bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 07:39

Published 19 сентября, 07:39

Modified 19 сентября, 07:41

Updated 19 сентября, 07:41

Мария Колтакова

В Белгороде 102-летняя «железная бабушка» пострадала при ракетной опасности

19 сентября 2024, 07:39
Фото: Telegram-канал «Ветеран Мария Колтакова»
Мария Колтакова
Сюжет
Новости Белгорода
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова рассказала, что во время ракетной опасности оступилась и упала. После этого она не могла встать из-за острой боли. Однако сейчас ситуация нормализовалась, рассказала Мария Денисовна в своём Telegram-канале.

Во время очередной ракетной опасности Мария Денисовна Колтакова находилась у себя дома. Услышав сирену, «железная бабушка» оступилась, как она сообщила, на ровном месте и упала на правый бок. Встать самостоятельно у неё не получилось из-за острой боли — в этом ей помогла дочь, которая уложила мать на кровать.

«Повернуться невозможно. Давление 180. Сахар 17. Думаю, ну всё… Ночь была бессонной. Обратилась к Святителю Иоасафу Белгородскому: если время пришло, прибери сразу. Чтобы самой не мучиться, и тех, кто рядом со мной, не мучить», — пишет Мария Денисовна.

Пострадавшей вызвали скорую медицинскую помощь и, пока та ехала, Мария Денисовна позвонила своим знакомым врачам, которые смогли её успокоить. Приехавшие же на место медики осмотрели белгородку и выписали ей лечение.

«Будем жить всем смертям назло! Не привыкла сдаваться. Надо держать слово. Обещала прыжок с парашютом в 103, есть к чему стремиться», — добавила «железная бабушка».

Также Мария Денисовна напомнила, как в 1942 году окончила полуторагодичные курсы медсестёр и ушла на фронт. Тогда она дважды оказалась ранена и контужена.

Мария Денисовна поблагодарила всех, кто переживал о её здоровье.

102-летняя «железная бабушка» из Белгорода вновь хочет прыгнуть с парашютом
Узнать подробнее
Читайте также:
В этот раз без трюков: «железная бабушка» из Белгорода отметила 102-й день рожденияКак Мария Колтакова готовилась к рекорду России по стоянию на гвоздяхМария Колтакова: Меня назвали железной бабушкой, а я стальная
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Падение#Новости Белгорода#Травма#Белгород#Мария Колтакова#Железная бабушка#Ракетная опасность
Подпишитесь
Популярное