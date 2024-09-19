В Белгороде 102-летняя «железная бабушка» пострадала при ракетной опасности

Во время очередной ракетной опасности Мария Денисовна Колтакова находилась у себя дома. Услышав сирену, «железная бабушка» оступилась, как она сообщила, на ровном месте и упала на правый бок. Встать самостоятельно у неё не получилось из-за острой боли — в этом ей помогла дочь, которая уложила мать на кровать.