В Белгороде 102-летняя «железная бабушка» пострадала при ракетной опасности

Posted 19 сентября, 07:39
Published 19 сентября, 07:39
Modified 19 сентября, 07:41
Updated 19 сентября, 07:41
Во время очередной ракетной опасности Мария Денисовна Колтакова находилась у себя дома. Услышав сирену, «железная бабушка» оступилась, как она сообщила, на ровном месте и упала на правый бок. Встать самостоятельно у неё не получилось из-за острой боли — в этом ей помогла дочь, которая уложила мать на кровать.
«Повернуться невозможно. Давление 180. Сахар 17. Думаю, ну всё… Ночь была бессонной. Обратилась к Святителю Иоасафу Белгородскому: если время пришло, прибери сразу. Чтобы самой не мучиться, и тех, кто рядом со мной, не мучить», — пишет Мария Денисовна.
Пострадавшей вызвали скорую медицинскую помощь и, пока та ехала, Мария Денисовна позвонила своим знакомым врачам, которые смогли её успокоить. Приехавшие же на место медики осмотрели белгородку и выписали ей лечение.
«Будем жить всем смертям назло! Не привыкла сдаваться. Надо держать слово. Обещала прыжок с парашютом в 103, есть к чему стремиться», — добавила «железная бабушка».
Также Мария Денисовна напомнила, как в 1942 году окончила полуторагодичные курсы медсестёр и ушла на фронт. Тогда она дважды оказалась ранена и контужена.
Мария Денисовна поблагодарила всех, кто переживал о её здоровье.