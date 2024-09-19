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Posted 19 сентября 2024, 16:47

Published 19 сентября 2024, 16:47

Modified 19 сентября 2024, 16:49

Updated 19 сентября 2024, 16:49

Гладков попросил организовать потоки детей при выходе из школ для безопасности

Укрытия через метр не поставишь: как безопасно выводить детей из белгородских школ?

19 сентября 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney.

Гладков попросил организовать потоки детей при выходе из школ для безопасности

Сюжет
Дети
На прямой линии Вячеслава Гладкова попросили увеличить число укрытий возле школ, потому что все дети в них не помещаются. Он отметил, что такое трудновыполнимо, но есть другой вариант решения проблемы.

Глава региона ответил, что на каждом метре установить укрытие невозможно и слишком затратно. Он предложил решить вопрос другим способом — правильно организовать потоки детей, разводить их по времени. Он дал поручение об этом заместителю губернатора Андрею Милёхину.

«Можно изменить порядок выхода детей. Мы же говорим о начальных и средних классах, которые выводят учителя. Зачем нам создавать большие скопления родителей на территории школы, когда мы можем разводить эти потоки, решая проблему безопасности и не уходя в лишние траты. Мы же должны сохранить зарплату учителям и воспитателям, несмотря на снижение количества детей в учреждениях. Сохранить зарплату работников всей бюджетной сферы в приграничье, где вообще всё закрыто. Наша задача обеспечить безопасность, но должна быть и разумность», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Добавим, что всего на сегодняшний день в Белгородской области установлено около 2000 укрытий.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Дети#Белгород#Вячеслав Гладков#Модульные укрытия
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