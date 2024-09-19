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Posted 19 сентября, 12:42

Published 19 сентября, 12:42

Modified 19 сентября, 12:44

Updated 19 сентября, 12:44

В Белгородской области изменят порядок выделения участков для военных

Смогут ли белгородцы с пропиской в войсковой части в других регионах получить землю?

19 сентября 2024, 12:42
Фото: 1MI

В Белгородской области изменят порядок выделения участков для военных

Сюжет
Облдума
Депутаты облдумы приняли в первом чтении региональный закон, который касается реализации отдельных положений Земельного кодекса РФ. Речь идёт о предоставлении бесплатно земельных участков военным, которые не всегда были прописаны на территории Белгородской области.

Как отметил министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин, в проекте закона идёт речь об оказании поддержки по предоставлению бесплатных земельных участков военнослужащим, которые ранее имели регистрацию по месту жительства на территории Белгородской области, но на дату завершения участия в СВО были зарегистрированы на территории войсковой части другого субъекта РФ, а в дальнейшем вновь прописались по месту жительства на территории Белгородской области.

Для предоставления данной меры социальной поддержки обязательным условием является отсутствие реализации права на приобретение земельного участка в собственность на территории другого субъекта Российской Федерации.

Такие обращения по таким случаям у нас уже имеются, и принятие данного проекта позволит реализовать право соответствующим участникам, имеющих звание «Героя России» и орденоносцам, по предоставлению им бесплатно земельных участков.
Рустэм Зайнуллин

Депутаты облдумы приняли закон в первом чтении.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Облдума#Военные#Белгород#Земельные участки#Социальная поддержка#Рустэм Зайнуллин
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