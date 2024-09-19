Смогут ли белгородцы с пропиской в войсковой части в других регионах получить землю?

Posted 19 сентября, 12:42
Published 19 сентября, 12:42
Modified 19 сентября, 12:44
Updated 19 сентября, 12:44
Как отметил министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин, в проекте закона идёт речь об оказании поддержки по предоставлению бесплатных земельных участков военнослужащим, которые ранее имели регистрацию по месту жительства на территории Белгородской области, но на дату завершения участия в СВО были зарегистрированы на территории войсковой части другого субъекта РФ, а в дальнейшем вновь прописались по месту жительства на территории Белгородской области.
Для предоставления данной меры социальной поддержки обязательным условием является отсутствие реализации права на приобретение земельного участка в собственность на территории другого субъекта Российской Федерации.
Такие обращения по таким случаям у нас уже имеются, и принятие данного проекта позволит реализовать право соответствующим участникам, имеющих звание «Героя России» и орденоносцам, по предоставлению им бесплатно земельных участков.
Рустэм Зайнуллин
Депутаты облдумы приняли закон в первом чтении.