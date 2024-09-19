Рост доходов не сократит дефицит бюджета Белгородской области в 2024 году

Posted 19 сентября, 12:54
Published 19 сентября, 12:54
Modified 19 сентября, 12:56
Updated 19 сентября, 12:56
Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается областного бюджета на 2024 год и плановый период. Как отметил Шевченко, внесение изменений предусматривает изменения основных параметров бюджета, утверждённых на 2024 год.
По словам чиновника, изменения показателей планового периода связано с уменьшением общего объёма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также перераспределением ассигнований между текущим и плановым периодом.
По итогам объём доходов областного бюджета на 2024 год увеличится на 7,8 млрд рублей, расходов — на 7,7 млрд рублей. С учётом данных изменений общие параметры бюджета по доходной части на текущий год составят 158,2 млрд рублей, расходной части — 181,2 млрд рублей. Дефицит составит 23 млрд рублей.