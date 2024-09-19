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Posted 19 сентября, 12:54

Published 19 сентября, 12:54

Modified 19 сентября, 12:56

Updated 19 сентября, 12:56

В Белгородской области увеличат доходы и расходы дефицитного бюджета на 2024 год

Рост доходов не сократит дефицит бюджета Белгородской области в 2024 году

19 сентября 2024, 12:54
Фото: 1MI

В Белгородской области увеличат доходы и расходы дефицитного бюджета на 2024 год

Сюжет
Бюджет
Доходы составят 158,2 млрд рублей, расходы — 181,2 млрд. Об этом сообщил заместитель министра финансов и бюджетной политики Белгородской области Роман Шевченко во время презентации проекта по внесению изменений в региональный бюджет.

Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается областного бюджета на 2024 год и плановый период. Как отметил Шевченко, внесение изменений предусматривает изменения основных параметров бюджета, утверждённых на 2024 год.

По словам чиновника, изменения показателей планового периода связано с уменьшением общего объёма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также перераспределением ассигнований между текущим и плановым периодом.

По итогам объём доходов областного бюджета на 2024 год увеличится на 7,8 млрд рублей, расходов — на 7,7 млрд рублей. С учётом данных изменений общие параметры бюджета по доходной части на текущий год составят 158,2 млрд рублей, расходной части — 181,2 млрд рублей. Дефицит составит 23 млрд рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дефицит#Бюджет#Доходы#Законодательство#Министерство финансов#Расходы#Белгород
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