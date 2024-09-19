РЭО: Россия и Индия собираются сотрудничать по ряду эконаправлений

Posted 19 сентября, 16:38
Published 19 сентября, 16:38
Modified 19 сентября, 16:38
Updated 19 сентября, 16:38
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что ключевыми аспектами прогресса в области обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла являются инвестиции в переработку и расширенная ответственность производителей (РОП). Он также подчеркнул, что Россия и Индия активно развивают сотрудничество в этих областях, при этом продолжая обмениваться мнениями по другим значимым вопросам, пишет newsnn.ru.
Представитель РЭО и директор миссии «Чистая Индия» обсудили главные направления двустороннего взаимодействия, включая продвижение экологических инициатив и создание общих стандартов в рамках BRICS, а также обмен технологическими решениями, особенно в области компостирования и проектов по биогазу. Стороны акцентировали внимание на важности совместных усилий по разработке международного соглашения ООН по пластиковым отходам.
В ходе своего визита делегация РЭО ознакомилась с объектами жилищного строительства и изучила систему вывоза отходов в Нью-Дели в рамках комплексного развития территорий.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана на основании указа президента от 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — разработать эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории России. В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 одной из национальных целей развития страны является построение экономики замкнутого цикла. Это подразумевает достижение к 2030 году следующих показателей: сортировка 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% данных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов от производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.