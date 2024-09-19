РЭО: Россия и Индия собираются сотрудничать по ряду эконаправлений

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана на основании указа президента от 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — разработать эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории России. В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 одной из национальных целей развития страны является построение экономики замкнутого цикла. Это подразумевает достижение к 2030 году следующих показателей: сортировка 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% данных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов от производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.