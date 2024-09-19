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Posted 19 сентября, 05:22

Published 19 сентября, 05:22

Modified 19 сентября, 05:23

Updated 19 сентября, 05:23

Прогнозы подорожания жилья в 2024 году на фоне растущей ключевой ставки

19 сентября 2024, 05:22
Эксперт по недвижимости компании «Этажи» (Москва) Иван Золотарев дал прогноз изменений на рынке жилой недвижимости на 2024 год.

Как сообщает newia.ru, собеседник издания рассказал, как на ситуации отразятся рост ключевой ставки и приостановка действия программы льготной ипотеки.

1 июля 2024 года перестала действовать льготная ипотечная программа, однако застройщики, вопреки некоторым прогнозам, не стали паниковать и снижать цены в июле и августе. Особенно это касается столичного региона. Но рынок все равно находится в стагнации, вызванной в том числе и летним спадом, за которым последует осенний спрос вплоть до января. В 2025 году, вероятно, будет наблюдаться отложенный спрос.

На вторичном рынке ситуация относительно стабильная — по крайней мере, пока нет паники и владельцы квартир не начинают массово выкладывать объявления об их продаже.

Эксперт, отвечая на привычный в наше время вопрос, когда стоит покупать жилье, говорит, что совершить покупку выгодно было бы вчера.

В качестве аргумента он указывает на растущую инфляцию, из-за которой жилая недвижимость будет дорожать примерно на 20% в год. При этом неясно пока, какие условия ипотеки установятся хотя бы в следующем году.

Семейная ипотека подходит лишь для определенной категории заемщиков, а на вторичку влияет ключевая ставка. Пока ставка высокая, цены не будут расти, и сейчас можно рассмотреть вариант покупки именно вторичного жилья.

Тем, кто планирует инвестировать в покупку жилья, Золотарев предлагает рассмотреть более дорогие варианты, так как данный сегмент практически не зависит от ипотечных условий. При этом дорогие проекты нередко предлагаются в рассрочку на выгодных условиях.

Эксперт также напоминает о возможности приобретения старой квартиры и дальнейшей ее перепродажи после ремонта. Помимо этого, выгодными могут оказаться предложения покупки под аренду и приобретение по семейной ипотеке квартиры в новостройке, которая уже сдана или готовится к сдаче.

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