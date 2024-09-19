Прогнозы подорожания жилья в 2024 году на фоне растущей ключевой ставки

1 июля 2024 года перестала действовать льготная ипотечная программа, однако застройщики, вопреки некоторым прогнозам, не стали паниковать и снижать цены в июле и августе. Особенно это касается столичного региона. Но рынок все равно находится в стагнации, вызванной в том числе и летним спадом, за которым последует осенний спрос вплоть до января. В 2025 году, вероятно, будет наблюдаться отложенный спрос.