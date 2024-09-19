Прогнозы подорожания жилья в 2024 году на фоне растущей ключевой ставки

Posted 19 сентября, 05:22
Published 19 сентября, 05:22
Modified 19 сентября, 05:23
Updated 19 сентября, 05:23
Как сообщает newia.ru, собеседник издания рассказал, как на ситуации отразятся рост ключевой ставки и приостановка действия программы льготной ипотеки.
1 июля 2024 года перестала действовать льготная ипотечная программа, однако застройщики, вопреки некоторым прогнозам, не стали паниковать и снижать цены в июле и августе. Особенно это касается столичного региона. Но рынок все равно находится в стагнации, вызванной в том числе и летним спадом, за которым последует осенний спрос вплоть до января. В 2025 году, вероятно, будет наблюдаться отложенный спрос.
На вторичном рынке ситуация относительно стабильная — по крайней мере, пока нет паники и владельцы квартир не начинают массово выкладывать объявления об их продаже.
Эксперт, отвечая на привычный в наше время вопрос, когда стоит покупать жилье, говорит, что совершить покупку выгодно было бы вчера.
В качестве аргумента он указывает на растущую инфляцию, из-за которой жилая недвижимость будет дорожать примерно на 20% в год. При этом неясно пока, какие условия ипотеки установятся хотя бы в следующем году.
Семейная ипотека подходит лишь для определенной категории заемщиков, а на вторичку влияет ключевая ставка. Пока ставка высокая, цены не будут расти, и сейчас можно рассмотреть вариант покупки именно вторичного жилья.
Тем, кто планирует инвестировать в покупку жилья, Золотарев предлагает рассмотреть более дорогие варианты, так как данный сегмент практически не зависит от ипотечных условий. При этом дорогие проекты нередко предлагаются в рассрочку на выгодных условиях.
Эксперт также напоминает о возможности приобретения старой квартиры и дальнейшей ее перепродажи после ремонта. Помимо этого, выгодными могут оказаться предложения покупки под аренду и приобретение по семейной ипотеке квартиры в новостройке, которая уже сдана или готовится к сдаче.