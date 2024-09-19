«Почта России» нашла 20 доноров костного мозга в сотрудничестве с Национальным РДКМ

Posted 19 сентября, 15:48
Published 19 сентября, 15:48
Modified 19 сентября, 15:48
Updated 19 сентября, 15:48
В результате кампании через «Почту России» поступило 27 тысяч заявок от желающих стать донорами костного мозга. Из них 20 человек успешно прошли процедуру донации и стали реальными донорами, передает 56orb.ru.
Для вступления в регистр доноров достаточно заполнить заявку на сайте rdkm.ru. «Почта России» бесплатно доставляет наборы для самостоятельного взятия биологического материала. Потенциальным донорам нужно взять мазок с внутренней стороны щек, запечатать образец вместе с документами в конверт и отправить в лабораторию.
Сотрудничество с «Почтой России» значительно расширило базу доноров. Большинство желающих помочь проживают в малых населенных пунктах, где нет медицинских лабораторий с соответствующим оборудованием.
Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям «Почты России», отметила, что такое сотрудничество повышает шансы пациентов на выздоровление. Теперь добровольцы могут оказывать помощь из любой точки страны. Специалисты говорят, что чем разнообразнее регистр доноров, тем выше вероятность найти подходящего донора для пациентов с заболеваниями крови. Шансы найти совместимого донора составляют один к десяти тысячам.
За последние пять лет Национальный РДКМ предоставил 315 трансплантатов от российских доноров, из которых 301 предназначался для российских пациентов, а 14 — для иностранных. Для 120 россиян трансплантаты были доставлены из-за границы.