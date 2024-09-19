«Почта России» нашла 20 доноров костного мозга в сотрудничестве с Национальным РДКМ

Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям «Почты России», отметила, что такое сотрудничество повышает шансы пациентов на выздоровление. Теперь добровольцы могут оказывать помощь из любой точки страны. Специалисты говорят, что чем разнообразнее регистр доноров, тем выше вероятность найти подходящего донора для пациентов с заболеваниями крови. Шансы найти совместимого донора составляют один к десяти тысячам.