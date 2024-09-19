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Posted 19 сентября 2024, 10:14

Published 19 сентября 2024, 10:14

Modified 19 сентября 2024, 10:14

Updated 19 сентября 2024, 10:14

Белгородцы сообщили о ещё одном крупном пожаре

Очередной пожар: белгородцы всю ночь тушили возгорание в селе

19 сентября 2024, 10:14
Фото: 1MI. Белгородцы сообщили о ещё одном крупном пожаре

Белгородцы сообщили о четвёртом крупном пожаре за неделю

Сюжет
Пожар
Новый пожар заметили в селе Белгородского района. По словам жителей, возгорание не могли потушить всю ночь, однако ближе к полудню победить огонь удалось.

Белгородцы продолжают сообщать о новых пожарах. В этот раз обращение поступило из села Карнауховка. Белгородка отметила, что жители всю ночь пытались потушить возгорание. В населённом пункте горел хвойный лес.

На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что после поступления вызова пожарная бригада направилась к месту возгорания. По состоянию на 11:38 огонь удалось потушить.

«Информация о возгорании сухой травы в районе села Карнауховка передана в пожарную службу рано утром 19 сентября. Сотрудники пожарной службы были направлены незамедлительно к месту тушения возгорания. К настоящему времени возгорание потушено. На месте работают сотрудники пожарной службы, МЧС, лесопожарного подразделения», — отметила Куташова.

Пожары наблюдаются в Белгородской области почти неделю. Началось всё в Шебекинском округе, где сутки не могли потушить возгорания из-за обстрелов ВСУ. Похожая ситуация сложилась и в селе Ровенёк, где жители трёх населённых пунктов несколько часов своими силами тушили распространяющийся огонь.

Вчера, 18 сентября, стало известно, что в селе Безлюдовка Шебекинского округа несколько дней горит СНТ «Зелёный Бор». По словам белгородцев, они тушили возгорание самостоятельно, но ликвидировать очаг не удалось. Позже председатель СНТ рассказал о случившемся пожаре.

Тем временем в Белгороде утром 19 сентября заметили возгорание на свалке ТБО.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Белгород#Карнауховка#Приграничье#Анна Куташова
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