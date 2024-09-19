Очередной пожар: белгородцы всю ночь тушили возгорание в селе

Пожары наблюдаются в Белгородской области почти неделю. Началось всё в Шебекинском округе, где сутки не могли потушить возгорания из-за обстрелов ВСУ. Похожая ситуация сложилась и в селе Ровенёк, где жители трёх населённых пунктов несколько часов своими силами тушили распространяющийся огонь.