Очередной пожар: белгородцы всю ночь тушили возгорание в селе

Posted 19 сентября 2024, 10:14
Published 19 сентября 2024, 10:14
Modified 19 сентября 2024, 10:14
Updated 19 сентября 2024, 10:14
Белгородцы продолжают сообщать о новых пожарах. В этот раз обращение поступило из села Карнауховка. Белгородка отметила, что жители всю ночь пытались потушить возгорание. В населённом пункте горел хвойный лес.
На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что после поступления вызова пожарная бригада направилась к месту возгорания. По состоянию на 11:38 огонь удалось потушить.
«Информация о возгорании сухой травы в районе села Карнауховка передана в пожарную службу рано утром 19 сентября. Сотрудники пожарной службы были направлены незамедлительно к месту тушения возгорания. К настоящему времени возгорание потушено. На месте работают сотрудники пожарной службы, МЧС, лесопожарного подразделения», — отметила Куташова.
Пожары наблюдаются в Белгородской области почти неделю. Началось всё в Шебекинском округе, где сутки не могли потушить возгорания из-за обстрелов ВСУ. Похожая ситуация сложилась и в селе Ровенёк, где жители трёх населённых пунктов несколько часов своими силами тушили распространяющийся огонь.
Вчера, 18 сентября, стало известно, что в селе Безлюдовка Шебекинского округа несколько дней горит СНТ «Зелёный Бор». По словам белгородцев, они тушили возгорание самостоятельно, но ликвидировать очаг не удалось. Позже председатель СНТ рассказал о случившемся пожаре.
Тем временем в Белгороде утром 19 сентября заметили возгорание на свалке ТБО.