Как бизнесвумен из Белгорода могла стать членом испанской наркомафии?

Позже выяснилось, что в середине нулевых Зубарева жила вместе с мужем — галисийским бизнесменом Альфонсо Хункалем — в провинции Испании. В 2007 году её мужа арестовали по одному из самых громких дел о борьбе с контрабандой наркотиков. В то же время у мужчины был бизнес в сфере рыболовства, девелопмента, туризма, горнодобывающей промышленности, который мог стать прикрытием для отмывания денег наркомафии.