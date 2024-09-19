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Posted 19 сентября 2024, 09:12

Published 19 сентября 2024, 09:12

Modified 19 сентября 2024, 09:14

Updated 19 сентября 2024, 09:14

Статью изменили на контрабанду наркотиков в особо крупном размере

Как бизнесвумен из Белгорода могла стать членом испанской наркомафии?

19 сентября 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney. Статью изменили на контрабанду наркотиков в особо крупном размере

Подозреваемой в контрабанде 9,5 тонны кокаина белгородке ужесточили обвинение

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Новости Белгорода
Белгородской предпринимательнице Оксане Зубаревой ужесточили обвинение по делу о 9,5 тонны кокаина. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности выяснили журналисты «Известий».

Изначально белгородскую предпринимательницу Оксану Зубареву обвиняли в организации транспортировки наркотиков с целью сбыта в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Однако теперь Мещанский городской суд Москвы ужесточил обвинение до контрабанды наркотических веществ в особо крупном размере (ч. 5 ст. 229.1 УК). При этом на заседание суда никого, даже сына обвиняемой, не пустили.

Журналисты «Известий» выяснили у эксперта, что белгородке могут предложить сделку со следствием, в ходе которой она может рассказать о других участниках преступления.

«Но мой прогноз заключается в том, что обвиняемая будет молчать. В делах о партиях наркотиков такой стоимости у бенефициаров есть свои возможности убедить человека вести себя нужным им образом. Во всяком случае, на стадии предварительного расследования. Например, её могут убедить в возможности доказать свою невиновность в суде присяжных, которым подсудны подобные дела. Здесь уже всё будет зависеть от коллег, которым предстоит безупречно собрать, закрепить и представить все доказательства», — рассказал экс-начальник отдела следственного департамента МВД Сергей Пелих.
В Белгороде задержали обвиняемую в организации перевозки 9,5 т кокаина в Кабо-Верде
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Следствие выяснило, что 50-летняя Оксана Зубарева ещё в 2018 году организовала набор команды на сухогруз ESER, который переправлял крупную партию колумбийского кокаина. Капитана судна Сергея Котловского колумбийский суд приговорил к 12 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде. Весной этого года его досрочно освободили и выслали в РФ. Капитан утверждал, что их обманом втянули в наркотрафик.

Моряк вспомнил, что набрать команду его попросила сама Зубарева, после чего помогла добраться самолётом в Панаму — там весь экипаж встретили владельцы судна. Все же последующие действия белгородка транслировала капитану через спутниковый телефон.

Сначала корабль проплыл вдоль побережья Колумбии и Венесуэлы, а затем у выхода из Карибского моря в Атлантику их встретили моторные лодки, на которых находились вооружённые люди. Именно они и загрузили в судно мешки с кокаином, которое затем направилось в марокканский порт Танжер.

Однако в пути их планы поменялись: умер старпом ESER, который страдал серьёзным заболеванием, поэтому капитан принял решение направиться в ближайший порт — в государство Кабо-Верде. Там же судно и прошло проверку, после которой обнаружилось рекордное на тот момент количество кокаина.

Всех членов команды приговорили к различным срокам тюремного заключения. Двое из них скончались в тюрьме, а оставшиеся вместе с капитаном отправились в РФ весной текущего года.

Позже выяснилось, что в середине нулевых Зубарева жила вместе с мужем — галисийским бизнесменом Альфонсо Хункалем — в провинции Испании. В 2007 году её мужа арестовали по одному из самых громких дел о борьбе с контрабандой наркотиков. В то же время у мужчины был бизнес в сфере рыболовства, девелопмента, туризма, горнодобывающей промышленности, который мог стать прикрытием для отмывания денег наркомафии.

Позже выяснилось, что в 2005 году Зубарева зарегистрировала в Белгородской области ООО «Нантон», которая прекратила свою деятельность после ареста Хункаля.

Теперь же, чтобы доказать причастность Зубаревой к преступлению в Кабо-Верде, необходимо выслушать показания все членов экипажа. Это стало возможным благодаря их возвращению в Россию.

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