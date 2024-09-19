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Posted 19 сентября, 08:44

Published 19 сентября, 08:44

Modified 19 сентября, 08:46

Updated 19 сентября, 08:46

Губерниев прокомментировал заявления Артема Дзюбы о сборной России

Губерниев прокомментировал заявления Артема Дзюбы о сборной России

19 сентября 2024, 08:44
Фото: 1MI
Футболист Артем Дзюба недавно заявил, что может выйти за российскую сборную даже в нетрезвом состоянии. Комментатор Дмитрий Губерниев не смог остаться равнодушным к такому высказыванию. Он считает, что нападающий завидует и обижается вместо того, чтобы показывать мастерство на поле.

По словам Губерниева, речь идет не только о спортивной форме футболиста, но и о его личных амбициях, пишет newkhakasiya.online. Комментатор считает, что нападающему не стоит зацикливаться на обидах — надо показывать свое мастерство, чтобы вызвали в сборную.

Отметим, что для многих фанатов футбола Артем Дзюба стал настоящей легендой. Он выступал за сборную с 2011 по 2021 год. Сейчас он является игроком «Акрона» из Тольятти.

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