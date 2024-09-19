Губерниев прокомментировал заявления Артема Дзюбы о сборной России

Posted 19 сентября, 08:44
Published 19 сентября, 08:44
Modified 19 сентября, 08:46
Updated 19 сентября, 08:46
По словам Губерниева, речь идет не только о спортивной форме футболиста, но и о его личных амбициях, пишет newkhakasiya.online. Комментатор считает, что нападающему не стоит зацикливаться на обидах — надо показывать свое мастерство, чтобы вызвали в сборную.
Отметим, что для многих фанатов футбола Артем Дзюба стал настоящей легендой. Он выступал за сборную с 2011 по 2021 год. Сейчас он является игроком «Акрона» из Тольятти.