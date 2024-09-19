Губерниев прокомментировал заявления Артема Дзюбы о сборной России

По словам Губерниева, речь идет не только о спортивной форме футболиста, но и о его личных амбициях, пишет newkhakasiya.online. Комментатор считает, что нападающему не стоит зацикливаться на обидах — надо показывать свое мастерство, чтобы вызвали в сборную.