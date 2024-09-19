Гладков: «Жилищные программы в Белгородской области продолжим в полном объёме»

Posted 19 сентября, 18:08
Published 19 сентября, 18:08
Modified 19 сентября, 18:10
Updated 19 сентября, 18:10
Глава региона отметил, что эти программы как реализовывались, так и продолжатся и в 2025 году. За три последних года в Белгородской области на реализацию жилищных социальных программ выделили более 8,3 млрд рублей, из которых 1,8 млрд — на жильё для детей-сирот, 1,2 млрд — для многодетных семей, 491,8 млн — на жильё для семей, имеющих детей-инвалидов, и 959 млн рублей — на жильё по программе «Молодая семья». Кроме того, с 2021 по 2023 годы 3,8 млрд рублей выделили в рамках программы переселения людей из аварийных домов.
С 2021 года Белгородская область остаётся единственным регионом России, где нет очереди на жильё для детей-сирот. В этом году для многодетных семей построят 31 дом в 10 муниципалитетах. Затраты составят 247 млн рублей. Девять домов появится в Старооскольском округе, семь — в Белгороде, четыре — в Ракитянском районе, по три — в Шебекинском округе и в Белгородском районе, по одному — в Алексеевском, Борисовском, Губкинском, Корочанском, Яковлевском округах и районах.
По программе строят дома от 70 до 180 квадратных метров с детскими комнатами, спальней, кухней-столовой и гостиной. Жильё дают бесплатно: по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
Кто может получить жильё:
— семьи с тремя и более детьми до 18 лет или обучающихся по очной форме до 23 лет;
— нужно постоянно жить в Белгородской области минимум пять лет;
— семья должна быть признана малоимущей и нуждающейся в жилье.
Программу запустили в 2022 году по инициативе Вячеслава Гладкова. Министерство строительства региона даёт информацию по реализации программы на сайте и в профилях в соцсетях.
В этом году для семей с детьми-инвалидами планируют купить 26 жилых помещений на 174 млн рублей. 153 молодые семьи получат выплаты на 265,9 млн рублей в общей сложности. 202 жилых помещения приобретут для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Затраты составит 616,5 млн рублей.
Что в планах на 2025 год? Жильём обеспечат следующие категории граждан:
не менее 30 многодетных семей на общую сумму 250 млн рублей,
не менее 145 молодых семей на общую сумму 265,4 млн рублей,
не менее 223 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 698,1 млн рублей,
не менее 30 семей с детьми-инвалидами на общую сумму более 311 млн рублей.