Гладков: «Жилищные программы в Белгородской области продолжим в полном объёме»

Глава региона отметил, что эти программы как реализовывались, так и продолжатся и в 2025 году. За три последних года в Белгородской области на реализацию жилищных социальных программ выделили более 8,3 млрд рублей, из которых 1,8 млрд — на жильё для детей-сирот, 1,2 млрд — для многодетных семей, 491,8 млн — на жильё для семей, имеющих детей-инвалидов, и 959 млн рублей — на жильё по программе «Молодая семья». Кроме того, с 2021 по 2023 годы 3,8 млрд рублей выделили в рамках программы переселения людей из аварийных домов.