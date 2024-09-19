Гладков: в этом году регион выделил 3,5 млрд рублей на закупку льготных лекарств

Кроме того, ещё 17,3 млрд рублей регион выделил за последние три года на строительство и ремонт объектов здравоохранения. Например, 1 ноября текущего года работу начнёт новый стоматологический кабинет в Старооскольской окружной детской больнице. У учреждения есть лицензия по профилю «Стоматология», а вскоре может появиться и лицензия по профилю «Анестезиология и реаниматология». Необходимых специалистов уже нашли.