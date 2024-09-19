Гладков: в этом году регион выделил 3,5 млрд рублей на закупку льготных лекарств

Posted 19 сентября 2024, 18:08
Published 19 сентября 2024, 18:08
Modified 19 сентября 2024, 18:10
Updated 19 сентября 2024, 18:10
За три года на финансирование льготного лекарственного обеспечения в Белгородской области направили 9,7 млрд рублей. В этом году регион выделил на эти нужды более 3,5 млрд рублей и дополнительные 200 млн рублей — это на 30% больше прошлогодних расходов.
«Мы выполняем колоссальный объём работы. Основной вопрос 2020 года, который мы обсуждали, касался лекарств. Лица, имеющие право на льготы, выражали недовольство, утверждая, что государство обязано обеспечивать нас медикаментами, но они не поступают. В 2021 году ситуация осталась прежней. Лишь по итогам 2021 года мы начали выравнивать обстановку. В 2022, 2023 и 2024 годах, за исключением редких случаев нехватки лекарств в отдельных больницах и поликлиниках, которые быстро восполняются из других учреждений при росте числа льготников, других проблем мы не наблюдаем», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
Благодаря выделенным средствам регион может закупить лекарства для следующих заболеваний: спинальной мышечной атрофии, онкогематологических заболеваний, муковисцидоза, ревматоидного артрита, бронхиальной астмы и других. Все медикаменты выдаются пациентам по льготным рецептам.
Кроме того, ещё 17,3 млрд рублей регион выделил за последние три года на строительство и ремонт объектов здравоохранения. Например, 1 ноября текущего года работу начнёт новый стоматологический кабинет в Старооскольской окружной детской больнице. У учреждения есть лицензия по профилю «Стоматология», а вскоре может появиться и лицензия по профилю «Анестезиология и реаниматология». Необходимых специалистов уже нашли.