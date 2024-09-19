Джаз, наука и искусство: третий фестиваль «НаукаДжаз» пройдёт в Белгороде

Posted 19 сентября, 10:02
Published 19 сентября, 10:02
Modified 19 сентября, 10:02
Updated 19 сентября, 10:02
Третий фестиваль искусства и науки «НаукаДжаз» (6+) пройдёт в Белгороде. В этом году концерты джазовых музыкантов из Москвы, Воронежа и Белгорода, лекции, мастер-классы и воркшопы от ведущих специалистов и учёных, экскурсии и кинопоказ пройдут на площадках НИУ «БелГУ».
В концертном зале МКЦ выступят:
В фойе МКЦ на первом этаже выступит Dj Дмитрий Максимов (Real Bassist) из Москвы.
В лектории на втором этаже МКЦ расскажут об основах модульного синтеза и проведут лекцию-концерт о джазовом вокале и саксофоне.
Тем временем во внутреннем дворике выступит диксиленд под управлением Владимира Уварова, а также представят музыкальные сеты.
На данный момент программа не точная, она ещё корректируется и может изменится.
Ранее фестиваль проводился в 2019 и 2022 годах — в Ботаническом саду и здании филармонии соответственно.