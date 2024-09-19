Джаз, наука и искусство: третий фестиваль «НаукаДжаз» пройдёт в Белгороде

Третий фестиваль искусства и науки «НаукаДжаз» (6+) пройдёт в Белгороде. В этом году концерты джазовых музыкантов из Москвы, Воронежа и Белгорода, лекции, мастер-классы и воркшопы от ведущих специалистов и учёных, экскурсии и кинопоказ пройдут на площадках НИУ «БелГУ».