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Posted 19 сентября, 10:02

Published 19 сентября, 10:02

Modified 19 сентября, 10:02

Updated 19 сентября, 10:02

Белгородцы смогут не только слушать музыку, но и узнавать что-то новое

Джаз, наука и искусство: третий фестиваль «НаукаДжаз» пройдёт в Белгороде

19 сентября 2024, 10:02
Фото: 1MI
Белгородцы смогут не только слушать музыку, но и узнавать что-то новое

Фестиваль «НаукаДжаз» анонсировали в Белгороде

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Новости Белгорода
На фестивале «НаукаДжаз», который пройдёт 5–6 октября на площадках НИУ «БелГУ», выступят джазовые музыканты из Москвы, Воронежа и Белгорода. Гостей мероприятия ждут концерты, лекции от учёных и специалистов, воркшопы, экскурсии и кинопоказ, сообщили в пресс-службе филармонии.

Третий фестиваль искусства и науки «НаукаДжаз» (6+) пройдёт в Белгороде. В этом году концерты джазовых музыкантов из Москвы, Воронежа и Белгорода, лекции, мастер-классы и воркшопы от ведущих специалистов и учёных, экскурсии и кинопоказ пройдут на площадках НИУ «БелГУ».

Мероприятие продлится два дня: 5 и 6 октября. Билеты уже доступны, в том числе и по «Пушкинской карте».

В концертном зале МКЦ выступят:

  • симфонический оркестр: дирижёр — Владимир Заводиленко, солист Даниил Крамер (фортепиано, Москва);
  • Даниил Крамер и джазовое трио из Москвы;
  • белгородская группа So Lounge.

В фойе МКЦ на первом этаже выступит Dj Дмитрий Максимов (Real Bassist) из Москвы.

В лектории на втором этаже МКЦ расскажут об основах модульного синтеза и проведут лекцию-концерт о джазовом вокале и саксофоне.

Тем временем во внутреннем дворике выступит диксиленд под управлением Владимира Уварова, а также представят музыкальные сеты.

На данный момент программа не точная, она ещё корректируется и может изменится.

Ранее фестиваль проводился в 2019 и 2022 годах — в Ботаническом саду и здании филармонии соответственно.

Афиша фестиваляАфиша фестиваля
Афиша фестиваля. Фото: Белгородская филармония
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