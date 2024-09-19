ДОМ. РФ выставил на торги площадку под общественно-деловую застройку в Старом Осколе

Posted 19 сентября, 11:36
Published 19 сентября, 11:36
Modified 19 сентября, 11:38
Updated 19 сентября, 11:38
Заявки на участие в торгах принимаются до 25 ноября. Аукцион пройдёт 29 ноября. Начальная цена лота — 48,33 млн рублей.
Недвижимость находится по адресу: ул. Мира, д. 3/2. Это бывший автовокзал Старого Оскола. Окружение представлено объектами социально-делового, производственно-складского назначения, индивидуальными жилыми домами. Участок граничит с территорией стадиона «Труд». Соседний квартал занимает промзона, в составе которой — Оскольский завод горного оборудования и пивоваренный завод.
Остановка общественного транспорта «Автошкола ДОСААФ — Казацкая почта» расположена на расстоянии 80 м. До центра города — около 1,5 км. До железнодорожного вокзала — 4,5 км.
ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Белгородской области. В 2023 году на торгах за 32,55 млн рублей был реализован бывший учебный центр Росавтодора на ул. Мичурина в Белгороде.
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».