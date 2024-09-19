Догоним Starlink Маска? Когда в России заработает свой спутниковый интернет

Posted 19 сентября, 15:49
Published 19 сентября, 15:49
Modified 19 сентября, 15:49
Updated 19 сентября, 15:49
В мире сейчас на слуху Starlink, у которого почти 6 тыс. спутников, и OneWeb, имеющий 584 спутника. Эксперты говорят, что разработка «Бюро 1440» похожа на Starlink Илона Маска. Речь идёт о схеме, когда рой спутников следует на относительно небольшой высоте и обеспечивает более-менее равномерное покрытие сетью.
В минувшем году в России запустили первые три испытательных спутника. В июле 2024 года завершились тесты, которые включали в себя лазерную передачу данных между ними. Тем не менее российский проект отстаёт от зарубежных конкурентов на четыре года.
Получится ли в РФ реализовать проект уровня Илона Маска? На этот вопрос изданию ответил популяризатор космонавтики и специалист компании Dauria Aerospace Виталий Егоров.
В целом эксперт положительно оценивает начинание, но отмечает некоторые риски. В их числе — разработка финального продукта.
«Россия обладает необходимыми кадрами для создания спутников связи, но в данном случае спутники должны быть довольно инновационными. И такого опыта у страны нет, потому что мало разработать спутник, нужно ещё наладить его серийное производство. И это довольно сложно», — комментирует Виталий Егоров.
«Бюро 1440» уже создало три образца спутников семейства «Рассвет», провело их испытания и нашло оператора связи, готового работать с клиентами. Помешать масштабному воплощению идеи могут санкции, так как Россия всё ещё зависит от импортной электроники космического класса, продолжает Егоров.
Если проблемы удастся решить, это будет большой успех. При благополучном стечении обстоятельств спутниковый интернет может заработать в 2027 году, а в полном объёме космическая группировка должна быть развернута к 2030 году.