«Для людей, а не для бизнеса»: белгородцы просят вернуть стоматполиклинику на Харгору

Posted 19 сентября, 11:17
Published 19 сентября, 11:17
Modified 19 сентября, 11:17
Updated 19 сентября, 11:17
Белгородцы требуют вернуть стоматологическую поликлинику № 2 обратно на улицу Щорса, 46. Напомним, что в августе 2020 года её перенесли в район Крейды, а освободившееся место отдали ООО «Семейная клиника». Тогда же сообщалось, что медучреждение сможет использовать помещение 25 лет.
К действующему на Харгоре медучреждению у некоторых белгородцев есть вопросы. По словам горожан, в этой клинике выдают намного меньше талонов для лечения по ОМС, чем в предыдущей. Не нравится белгородцам и то, что их направляют к врачам с небольшим стажем, выбрать специалиста с опытом люди не могут.
«Просим вернуть на прежнее место стоматологическую поликлинику № 2, тем более учитывая сегодняшнею ситуацию. А на Крейде предоставить место для ООО „Семейная клиника“. И тогда это будет для людей, а не для бизнеса в медицине. Особенно от этого беспредела страдают пожилые люди, которым трудно передвигаться по всему Белгороду», — пишет горожанка в соцсетях.
Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников на саму претензию не ответил, но напомнил, что стоматологическую помощь за счёт ОМС белгородцы могут получить не только в ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» и ООО «Семейная стоматология», но и в «Стоматологической поликлинике № 1» на улице Преображенской и в её филиале на улице Привольной.