bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 11:17

Published 19 сентября, 11:17

Modified 19 сентября, 11:17

Updated 19 сентября, 11:17

Не все белгородцы на Харгоре довольны оказанием стоматологической помощи

«Для людей, а не для бизнеса»: белгородцы просят вернуть стоматполиклинику на Харгору

19 сентября 2024, 11:17
Фото: 1MI
Не все белгородцы на Харгоре довольны оказанием стоматологической помощи

Белгородцы требуют вернуть стоматологическую поликлинику № 2 на Харгору

Сюжет
Медицина
Стоматологическая поликлиника № 2 переехала несколько лет назад, а на её месте теперь другая клиника. Однако не все пациенты довольны. Они выбирают обращаться в прежнее учреждение, хоть и по новому адресу. На жалобу ответил министр здравоохранения Белгородской области.

Белгородцы требуют вернуть стоматологическую поликлинику № 2 обратно на улицу Щорса, 46. Напомним, что в августе 2020 года её перенесли в район Крейды, а освободившееся место отдали ООО «Семейная клиника». Тогда же сообщалось, что медучреждение сможет использовать помещение 25 лет.

К действующему на Харгоре медучреждению у некоторых белгородцев есть вопросы. По словам горожан, в этой клинике выдают намного меньше талонов для лечения по ОМС, чем в предыдущей. Не нравится белгородцам и то, что их направляют к врачам с небольшим стажем, выбрать специалиста с опытом люди не могут.

«Просим вернуть на прежнее место стоматологическую поликлинику № 2, тем более учитывая сегодняшнею ситуацию. А на Крейде предоставить место для ООО „Семейная клиника“. И тогда это будет для людей, а не для бизнеса в медицине. Особенно от этого беспредела страдают пожилые люди, которым трудно передвигаться по всему Белгороду», — пишет горожанка в соцсетях.

Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников на саму претензию не ответил, но напомнил, что стоматологическую помощь за счёт ОМС белгородцы могут получить не только в ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» и ООО «Семейная стоматология», но и в «Стоматологической поликлинике № 1» на улице Преображенской и в её филиале на улице Привольной.

Стоматологическая поликлиника на Харгоре в Белгороде будет частной 25 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские учёные научились восстанавливать костиВсё старое, оборудование в скотче: белгородцев огорчило состояние центра реабилитацииОнлайн-запись к врачу снова не работает. Что говорят в белгородском минздраве?
#Валерия Колесникова#Медицина#Стоматология#Новости Белгорода#Пациенты#Пожилые люди#ОМС#Белгород#Андрей иконников
Подпишитесь
Популярное