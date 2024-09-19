«Для людей, а не для бизнеса»: белгородцы просят вернуть стоматполиклинику на Харгору

К действующему на Харгоре медучреждению у некоторых белгородцев есть вопросы. По словам горожан, в этой клинике выдают намного меньше талонов для лечения по ОМС, чем в предыдущей. Не нравится белгородцам и то, что их направляют к врачам с небольшим стажем, выбрать специалиста с опытом люди не могут.