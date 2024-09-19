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Posted 19 сентября, 11:46

Published 19 сентября, 11:46

Modified 19 сентября, 11:46

Updated 19 сентября, 11:46

Водоканал проверил, законно ли белгородцы пользуются водой

Более 90 незаконных подключений к системе водоканала выявили в Белгородской области

19 сентября 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney
Водоканал проверил, законно ли белгородцы пользуются водой
Сюжет
ЖКХ
Ежегодно летом водоканал проверяет, законно ли используют воду. В этом году специалисты обследовали 30 тысяч домовладений и выявили более 200 нарушений — от незаконных подключений к системе водоснабжения до некорректной работы приборов учёта.

Ежегодно летом водоканал проверяет, законно ли используют воду: как абоненты подключены к сети, правильно ли работают счётчики, не сломаны ли пломбы.

В этом году специалисты водоканала обследовали 30 тысяч домовладений. Они нашли более 200 нарушений, в том числе 95 незаконных подключений к системе водоснабжения.

Специалисты также обнаружили, что счётчики в 107 случаях работали некорректно. За отчётный период объём воды оказался разным в показаниях счётчиков на 58 тысяч кубических метров (57 925 м³).

Чаще всего счётчики неправильно работали в Алексеевском горокруге — там таких случаев было 29. Наибольшую разницу в показаниях приборов учёта выявили в Яковлевском.

Общая сумма доначислений абонентам за отчётный период составила больше 7,17 миллиона рублей.

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