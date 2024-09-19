Более 90 незаконных подключений к системе водоканала выявили в Белгородской области

Posted 19 сентября, 11:46
Published 19 сентября, 11:46
Modified 19 сентября, 11:46
Updated 19 сентября, 11:46
Ежегодно летом водоканал проверяет, законно ли используют воду: как абоненты подключены к сети, правильно ли работают счётчики, не сломаны ли пломбы.
В этом году специалисты водоканала обследовали 30 тысяч домовладений. Они нашли более 200 нарушений, в том числе 95 незаконных подключений к системе водоснабжения.
Специалисты также обнаружили, что счётчики в 107 случаях работали некорректно. За отчётный период объём воды оказался разным в показаниях счётчиков на 58 тысяч кубических метров (57 925 м³).
Чаще всего счётчики неправильно работали в Алексеевском горокруге — там таких случаев было 29. Наибольшую разницу в показаниях приборов учёта выявили в Яковлевском.
Общая сумма доначислений абонентам за отчётный период составила больше 7,17 миллиона рублей.