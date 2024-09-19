Более 90 незаконных подключений к системе водоканала выявили в Белгородской области

Сюжет ЖКХ

Ежегодно летом водоканал проверяет, законно ли используют воду. В этом году специалисты обследовали 30 тысяч домовладений и выявили более 200 нарушений — от незаконных подключений к системе водоснабжения до некорректной работы приборов учёта.