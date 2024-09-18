Житель Бердска готовил теракт в Белгородской области

Posted 18 сентября, 12:09
Published 18 сентября, 12:09
Modified 18 сентября, 12:16
Updated 18 сентября, 12:16
В Белгородской области задержали уроженца Новосибирской области, готовившего теракт на административном объекте. Мужчина из города Бердска через мессенджер получил указание от запрещённого в России украинского вооружённого формирования совершить теракт в приграничном регионе. Он купил самодельное взрывное устройство и собирался заложить его и привести в действие у одного из административных зданий.
Мужчину задержали с поличным сотрудники управления ФСБ по Белгородской области. Возбуждено уголовное дело по статьям 205 и 222.1 Уголовного кодекса. По ним преступнику грозит до 20 лет тюрьмы.
УФСБ устанавливает подробности преступления и других причастных лиц.
Напомним, 11 сентября в результате взрыва в Белгородской области с железнодорожных путей сошёл локомотив и несколько вагонов.