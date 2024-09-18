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Posted 18 сентября, 12:09

Published 18 сентября, 12:09

Modified 18 сентября, 12:16

Updated 18 сентября, 12:16

Житель Бердска готовил теракт в Белгородской области

Житель Бердска готовил теракт в Белгородской области

18 сентября 2024, 12:09
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Его задержали с поличными сотрудники регионального управления ФСБ.

В Белгородской области задержали уроженца Новосибирской области, готовившего теракт на административном объекте. Мужчина из города Бердска через мессенджер получил указание от запрещённого в России украинского вооружённого формирования совершить теракт в приграничном регионе. Он купил самодельное взрывное устройство и собирался заложить его и привести в действие у одного из административных зданий.

Мужчину задержали с поличным сотрудники управления ФСБ по Белгородской области. Возбуждено уголовное дело по статьям 205 и 222.1 Уголовного кодекса. По ним преступнику грозит до 20 лет тюрьмы.

УФСБ устанавливает подробности преступления и других причастных лиц.

Напомним, 11 сентября в результате взрыва в Белгородской области с железнодорожных путей сошёл локомотив и несколько вагонов.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Новосибирская область#СВО#Подготовка теракта#УФСБ по Белгородской области#Бердск
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