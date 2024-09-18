Житель Бердска готовил теракт в Белгородской области

В Белгородской области задержали уроженца Новосибирской области, готовившего теракт на административном объекте. Мужчина из города Бердска через мессенджер получил указание от запрещённого в России украинского вооружённого формирования совершить теракт в приграничном регионе. Он купил самодельное взрывное устройство и собирался заложить его и привести в действие у одного из административных зданий.