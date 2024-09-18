В Татарстане нашли захоронения более древние, чем египетские пирамиды

Европейская территория России начала активно осваиваться сразу после отступления ледника примерно 10 000 лет назад. Обширные леса, богатые дичью, обеспечивали потребности для обществ охотников и собирателей. В то же время изобилие порождало торможение общественного развития, поскольку необходимости в создании более современной экономической и иерархической структуры у жителей этих регионов не возникало.