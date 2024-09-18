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Posted 18 сентября, 08:23

Published 18 сентября, 08:23

Modified 18 сентября, 08:25

Updated 18 сентября, 08:25

В Татарстане нашли захоронения более древние, чем египетские пирамиды

В Татарстане нашли захоронения более древние, чем египетские пирамиды

18 сентября 2024, 08:23
Фото: InKazan
В Татарстане нашли один из древнейших могильников.

В ходе раскопок «Новобиксинтеевского могильника», обнаруженного в Татарстане в 2023 году, были найдены древнейшие захоронения.

Всего были найдены останки девяти человек, а также каменные наконечники стрел, украшения из кости. Точно установлено, что жители стоянки не были знакомы с обработкой металлов, которая уже была известна в регионах Ближнего Востока.

Таким образом, представители местного племени были типичными охотниками и собирателями.

Европейская территория России начала активно осваиваться сразу после отступления ледника примерно 10 000 лет назад. Обширные леса, богатые дичью, обеспечивали потребности для обществ охотников и собирателей. В то же время изобилие порождало торможение общественного развития, поскольку необходимости в создании более современной экономической и иерархической структуры у жителей этих регионов не возникало.

Ранее в России нашли загадочное водохранилище в форме креста.

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#Антон Мельников#Археология#Татарстан#Пирамиды#КЦ#Древний могильник
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