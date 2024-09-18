В Татарстане нашли захоронения более древние, чем египетские пирамиды

Posted 18 сентября, 08:23
Published 18 сентября, 08:23
Modified 18 сентября, 08:25
Updated 18 сентября, 08:25
В ходе раскопок «Новобиксинтеевского могильника», обнаруженного в Татарстане в 2023 году, были найдены древнейшие захоронения.
Всего были найдены останки девяти человек, а также каменные наконечники стрел, украшения из кости. Точно установлено, что жители стоянки не были знакомы с обработкой металлов, которая уже была известна в регионах Ближнего Востока.
Таким образом, представители местного племени были типичными охотниками и собирателями.
Европейская территория России начала активно осваиваться сразу после отступления ледника примерно 10 000 лет назад. Обширные леса, богатые дичью, обеспечивали потребности для обществ охотников и собирателей. В то же время изобилие порождало торможение общественного развития, поскольку необходимости в создании более современной экономической и иерархической структуры у жителей этих регионов не возникало.
Ранее в России нашли загадочное водохранилище в форме креста.