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Posted 18 сентября, 09:02

Published 18 сентября, 09:02

Modified 18 сентября, 09:02

Updated 18 сентября, 09:02

Магазин «Свежее мясо» попал в поле зрения прокуратуры

В белгородском мясном магазине выявили нарушения

18 сентября 2024, 09:02
Фото: 1MI
Магазин «Свежее мясо» попал в поле зрения прокуратуры
Сюжет
Прокуратура
Жителям Нового Оскола продавали хлеб и сырое мясо с нарушениями. Начальница магазина открыла ИП без необходимой для этого медицинской книжки, сообщили в региональной прокуратуре.

Индивидуальный предприниматель — руководитель магазина «Свежее мясо» в Новом Осколе допустила нарушения при производстве и реализации хлебобулочной продукции и сырого мяса, установили в прокуратуре. Не был определён перечень опасных факторов и критических контрольных точек процесса производства, а также периодичность проведения проверок хлебобулочных изделий. Кроме того, в магазине не контролировали соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, уточнили в надзорном ведомстве.

Также сообщается, что индивидуальный предприниматель приступила к работе без медицинской книжки и без заключения врача о допуске к работе.

В отношении ИП завели дела об административных правонарушениях по статьям за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и за нарушение требований техрегламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

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