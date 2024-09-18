В белгородском мясном магазине выявили нарушения

Posted 18 сентября, 09:02
Published 18 сентября, 09:02
Modified 18 сентября, 09:02
Updated 18 сентября, 09:02
Индивидуальный предприниматель — руководитель магазина «Свежее мясо» в Новом Осколе допустила нарушения при производстве и реализации хлебобулочной продукции и сырого мяса, установили в прокуратуре. Не был определён перечень опасных факторов и критических контрольных точек процесса производства, а также периодичность проведения проверок хлебобулочных изделий. Кроме того, в магазине не контролировали соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, уточнили в надзорном ведомстве.
Также сообщается, что индивидуальный предприниматель приступила к работе без медицинской книжки и без заключения врача о допуске к работе.
В отношении ИП завели дела об административных правонарушениях по статьям за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и за нарушение требований техрегламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).