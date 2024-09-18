В белгородском мясном магазине выявили нарушения

Индивидуальный предприниматель — руководитель магазина «Свежее мясо» в Новом Осколе допустила нарушения при производстве и реализации хлебобулочной продукции и сырого мяса, установили в прокуратуре. Не был определён перечень опасных факторов и критических контрольных точек процесса производства, а также периодичность проведения проверок хлебобулочных изделий. Кроме того, в магазине не контролировали соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, уточнили в надзорном ведомстве.