В Белгороде провели мастер-классы для многодетных семей силами волонтеров ОМК

Одна из основных задач проекта Галины Овсянниковой — организовать комфортное пространство, где дети и родители могут весело, познавательно и увлекательно проводить вместе время, налаживать личное взаимодействие, получать психологическую разгрузку, делиться своими надеждами и тревогами с единомышленниками, которых с каждым таким мероприятием становится все больше — объединяются и родители из многодетных семей, и волонтеры, участвующие в жизни проекта, готовые помогать детям из многодетных семей. Поддержку таких инициатив обеспечивает и ОМК, предоставляя за счет гранта проекту «Дети в приоритете» средства для приобретения материалов для творчества, а также подарков для юных участников.