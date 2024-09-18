В Белгороде провели мастер-классы для многодетных семей силами волонтеров ОМК

Posted 18 сентября, 13:58
Published 18 сентября, 13:58
Modified 18 сентября, 14:01
Updated 18 сентября, 14:01
Для школьников провели викторину с разнообразными вопросами на внимательность, смекалку, эрудицию и знания об окружающем мире, а также увлекательный мастер-класс, участники которого получили подарки. Родители многодетных семей также не остались в стороне и помогали своим чадам справиться с заданиями. Мамам посвятили отдельный вечер, на котором женщины научились делать украшения из валяной шерсти, а после — за круглым «сладким столом» обсудили с волонтерами ОМК насущные проблемы многодетных семей.
Прошедшее мероприятие — одна из многих инициатив, ставших доброй традицией волонтеров ОМК. С прошлого года их организатором выступает и Галина Овсянникова — многодетная мама и сотрудник завода «ОМК Энергомаш». Как никто другой зная о проблемах и потребностях многодетных семей, она предложила собственный проект «Дети в приоритете», который выиграл в конкурсе грантов «ОМК Партнерство». За прошлый год Галина и волонтеры предприятия, подключившиеся к ее проекту, оказали помощь 48 детям из многодетных семей.
Одна из основных задач проекта Галины Овсянниковой — организовать комфортное пространство, где дети и родители могут весело, познавательно и увлекательно проводить вместе время, налаживать личное взаимодействие, получать психологическую разгрузку, делиться своими надеждами и тревогами с единомышленниками, которых с каждым таким мероприятием становится все больше — объединяются и родители из многодетных семей, и волонтеры, участвующие в жизни проекта, готовые помогать детям из многодетных семей. Поддержку таких инициатив обеспечивает и ОМК, предоставляя за счет гранта проекту «Дети в приоритете» средства для приобретения материалов для творчества, а также подарков для юных участников.
В ближайших планах у волонтеров проекта — проведение бесплатной тренировки по смешанным единоборствам под руководством сотрудника «ОМК Энергомаш» Сергея Красникова, а также еще один мастер-класс, приуроченный ко Дню матери. На этот раз школьники 5-7 классов смогут своими руками создать сладкий подарок для любимых мам — букет из конфет.