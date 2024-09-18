Уникальное место нашли под слоем асфальта в российском городе

Posted 18 сентября, 14:42
Published 18 сентября, 14:42
Modified 18 сентября, 14:44
Updated 18 сентября, 14:44
В российском городе Александров (бывшей Александровской слободе) под слоем асфальта была обнаружена уникальная находка — древняя мостовая.
Работы ведутся археологами РАН, которые проводят тщательное исследование обнаруженной мостовой, фотографируют её и делают чертежи. Планируется исследовать образцы грунта и древесины. Остатки мостовой или изымут для реконструкции в музейных комплексах или оставят в качестве памятника.
Александров, ранее называвшийся Александровской слободой, был крупным и влиятельным поселением. Статус слободы предполагал подчинение напрямую царской власти, что обеспечивало большие экономические свободы для её жителей и влияло на уровень их благосостояния.
Именно Александровская слобода стала центром политической жизни во времена Опричнины при Иоанне IV Грозном, когда он в 1565 году выехал из боярской Москвы и публично отказался от царствования, вынуждая подданных поддержать его в борьбе с «крамолой» в боярской среде.
Наличие качественной дороги показывает, что и после эпохи Ивана Грозного Александров сохранял важное значение, а его жители были достаточно состоятельны, чтобы развивать городскую инфраструктуру.
Источник: «Новый город Александров».