Уникальное место нашли под слоем асфальта в российском городе

Именно Александровская слобода стала центром политической жизни во времена Опричнины при Иоанне IV Грозном, когда он в 1565 году выехал из боярской Москвы и публично отказался от царствования, вынуждая подданных поддержать его в борьбе с «крамолой» в боярской среде.