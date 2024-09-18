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Posted 18 сентября, 14:42

Published 18 сентября, 14:42

Modified 18 сентября, 14:44

Updated 18 сентября, 14:44

В Александрове нашли древнюю мостовую под слоем асфальта

Уникальное место нашли под слоем асфальта в российском городе

18 сентября 2024, 14:42
Фото: gazetanga.ru

В Александрове нашли древнюю мостовую под слоем асфальта

Сюжет
История
В Александрове Владимирской области археологи исследуют древнюю мостовую, которой несколько сотен лет, сообщило издание «Новый город Александров».

В российском городе Александров (бывшей Александровской слободе) под слоем асфальта была обнаружена уникальная находка — древняя мостовая.

Работы ведутся археологами РАН, которые проводят тщательное исследование обнаруженной мостовой, фотографируют её и делают чертежи. Планируется исследовать образцы грунта и древесины. Остатки мостовой или изымут для реконструкции в музейных комплексах или оставят в качестве памятника.

Александров, ранее называвшийся Александровской слободой, был крупным и влиятельным поселением. Статус слободы предполагал подчинение напрямую царской власти, что обеспечивало большие экономические свободы для её жителей и влияло на уровень их благосостояния.

Именно Александровская слобода стала центром политической жизни во времена Опричнины при Иоанне IV Грозном, когда он в 1565 году выехал из боярской Москвы и публично отказался от царствования, вынуждая подданных поддержать его в борьбе с «крамолой» в боярской среде.

Наличие качественной дороги показывает, что и после эпохи Ивана Грозного Александров сохранял важное значение, а его жители были достаточно состоятельны, чтобы развивать городскую инфраструктуру.

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#Антон Мельников#Общество#Археология#История#Александров#Владимирская область#Мостовая#КЦ
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