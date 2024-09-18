bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 14:03

Published 18 сентября, 14:03

Modified 18 сентября, 14:03

Updated 18 сентября, 14:03

Реанимобили в Курской области вывезли 75 раненных при обстрелах

Реанимобили в Курской области вывезли 75 раненных при обстрелах

18 сентября 2024, 14:03
Фото: 1MI
Сюжет
Медики
За месяц атак из курского приграничья удалось вывезти 75 раненных при обстрелах жителей. Многие из них были в критическом состоянии. Подробности рассказали журналисты «Курских известий» со ссылкой на губернатора области.

Больше месяца назад, 6 августа, ВСУ начали массированные атаки на Курскую область. С тех пор сотрудники санитарной авиации часто оказывали экстренную помощь пострадавшим из Суджанского, Большесолдатского, Беловского, Глушковского, Рыльского и Льговского районов. За это время вывезти на реанимобилях удалось 75 человек. Всех их, многие из которых были в критичном состоянии, разместили в медучреждениях.

В одном реанимобиле находились анестезиологи-реаниматологи, хирурги и нейрохирурги.

В настоящее время санитарные вертолёты посещают только безопасные районы, однако оказывать помощь и транспортировать пациентов в федеральные центры всё ещё продолжают.

В Курской области эвакуируют населённые пункты в двух приграничных районах
Узнать подробнее
Читайте также:
Кому придётся пройти вакцинацию от гриппа? Ответили в белгородском минздравеВ 2025 году на выплаты медикам за досрочный выход из декрета направят 106,3 млн руб.СМИ узнали о нехватке медиков в одной из больниц Белгорода
#Александра Склярова#Общество#Курская область#Пострадавшие#Медики#Новости Белгорода#Черноземье#Скорая медицинская помощь
Подпишитесь
Популярное