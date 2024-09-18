Реанимобили в Курской области вывезли 75 раненных при обстрелах

Больше месяца назад, 6 августа, ВСУ начали массированные атаки на Курскую область. С тех пор сотрудники санитарной авиации часто оказывали экстренную помощь пострадавшим из Суджанского, Большесолдатского, Беловского, Глушковского, Рыльского и Льговского районов. За это время вывезти на реанимобилях удалось 75 человек. Всех их, многие из которых были в критичном состоянии, разместили в медучреждениях.