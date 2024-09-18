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Posted 18 сентября, 13:16

Published 18 сентября, 13:16

Modified 18 сентября, 13:16

Updated 18 сентября, 13:16

Ранее продуктовую корзину в Белгородской области признали одной из самых дешёвых в стране

Признанный недорогим продуктовый набор в Белгородской области ещё подешевел?

18 сентября 2024, 13:16
Фото: 1MI
Ранее продуктовую корзину в Белгородской области признали одной из самых дешёвых в стране

Минимальная продуктовая корзина впервые подешевела с начала года

Сюжет
Новости Белгорода
В августе впервые с начала года наблюдалось понижение стоимости средней продуктовой корзины, однако при этом с января общая стоимость всё равно оказалась выше на 10%. Подробности в ассоциации «Руспродсоюз» узнали журналисты ТАСС.

С начала текущего года средняя стоимость продуктовой корзины на одного человека в России снизилась. По состоянию на август её цена не превышает 6655,6 рубля — это на 0,78% ниже, чем в июле, и на 10,6% выше, чем в январе.

В Белгородской области, по данным Руспродсоюза, средний набор продуктов на одного человека стоит 5548,1 рубля. Эта стоимость стала одной из самых низких по РФ: опережает приграничный регион только Мордовия — там корзина обойдётся жителям в 5453,6 рубля.

При этом в начале сентября сообщалось, что продуктовая корзина в Белгородской области стоила 5557,2 рубля.

Самый дорогой продуктовый набор нашли на Чукотке и в Магаданской области — за 15 761,5 рубля и за 11 164,4 рубля соответственно. В столице России продукты обойдутся в 8021,6 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 7698,8 рубля.

Минимальный набор продуктов в Белгородской области остаётся почти самым дешёвым в РФ
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