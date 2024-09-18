Признанный недорогим продуктовый набор в Белгородской области ещё подешевел?

Posted 18 сентября, 13:16
Published 18 сентября, 13:16
Modified 18 сентября, 13:16
Updated 18 сентября, 13:16
С начала текущего года средняя стоимость продуктовой корзины на одного человека в России снизилась. По состоянию на август её цена не превышает 6655,6 рубля — это на 0,78% ниже, чем в июле, и на 10,6% выше, чем в январе.
В Белгородской области, по данным Руспродсоюза, средний набор продуктов на одного человека стоит 5548,1 рубля. Эта стоимость стала одной из самых низких по РФ: опережает приграничный регион только Мордовия — там корзина обойдётся жителям в 5453,6 рубля.
При этом в начале сентября сообщалось, что продуктовая корзина в Белгородской области стоила 5557,2 рубля.
Самый дорогой продуктовый набор нашли на Чукотке и в Магаданской области — за 15 761,5 рубля и за 11 164,4 рубля соответственно. В столице России продукты обойдутся в 8021,6 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 7698,8 рубля.