«Остановите беспредел!» Белгородцы требуют оставить в покое Архиерейскую рощу

Posted 18 сентября, 08:05
Published 18 сентября, 08:05
Modified 18 сентября, 08:05
Updated 18 сентября, 08:05
Белгородцы требуют остановить и запретить строительство в Архиерейской роще по адресу улица Горького, 54. Они не понимают, как кто-то мог дать разрешение на уничтожение зелёных насаждений на Харгоре.
Строительную технику в роще заметили несколько дней назад. Там планируют строить паркинг для нового дома, а пока занимаются вырубкой деревьев. На спил жаловались ещё в ноябре прошлого года. Тогда в мэрии Белгорода заявили, что нарушений нет, потому что территория частная, а к роще не относится.
Хотя люди утверждали, что на место с проверкой никто не выезжал. Они также отмечали, что многоэтажка возводится вопреки строительным нормам в шаговой близости к соседним домам, без соблюдения противопожарных и санитарных мер.
Мэр Белгорода Валентин Демидов обещал направить специалистов проверкой после последней жалобы.
В администрации, к сожалению, ничего нового не ответили. Земельный участок по-прежнему находится в частной собственности, поэтому разрешения на вырубку деревьев получать собственнику не требуется.
«Разрешение на строительство на данном участке выдано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок действия — до 16.01.2028. Рабочая документация объекта прошла независимую экспертизу, по итогам получено положительное заключение», — ответили в администрации.