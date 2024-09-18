bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 08:05

Published 18 сентября, 08:05

Modified 18 сентября, 08:05

Updated 18 сентября, 08:05

Белгородцы почти год выступает против вырубки деревьев

«Остановите беспредел!» Белгородцы требуют оставить в покое Архиерейскую рощу

18 сентября 2024, 08:05
Фото: bel.ru
Белгородцы почти год выступает против вырубки деревьев

В мэрии Белгорода ответили на претензии горожан по поводу Архиерейской рощи

Сюжет
Строительство
Борьба за Архиерейскую рощу продолжается, белгородцы требуют остановить строительство, из-за которого приходится вырубать деревья. В мэрии в ответ заявляют, что участок находится в частной собственности.

Белгородцы требуют остановить и запретить строительство в Архиерейской роще по адресу улица Горького, 54. Они не понимают, как кто-то мог дать разрешение на уничтожение зелёных насаждений на Харгоре.

Строительную технику в роще заметили несколько дней назад. Там планируют строить паркинг для нового дома, а пока занимаются вырубкой деревьев. На спил жаловались ещё в ноябре прошлого года. Тогда в мэрии Белгорода заявили, что нарушений нет, потому что территория частная, а к роще не относится.

Хотя люди утверждали, что на место с проверкой никто не выезжал. Они также отмечали, что многоэтажка возводится вопреки строительным нормам в шаговой близости к соседним домам, без соблюдения противопожарных и санитарных мер.

Мэр Белгорода Валентин Демидов обещал направить специалистов проверкой после последней жалобы.

В администрации, к сожалению, ничего нового не ответили. Земельный участок по-прежнему находится в частной собственности, поэтому разрешения на вырубку деревьев получать собственнику не требуется.

«Разрешение на строительство на данном участке выдано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок действия — до 16.01.2028. Рабочая документация объекта прошла независимую экспертизу, по итогам получено положительное заключение», — ответили в администрации.
В Архиерейской роще снова заметили стройтехнику, белгородцы требуют провести проверку
Узнать подробнее
Читайте также:
Реконструкция будет или нет? Скоро решится судьба Архиерейской рощи в Белгороде«Пакеты летят из окон»: гора строительного мусора сползает в Архиерейскую рощуБелгородцы высказались о вырубке деревьев из-за строительства МКД в Архиерейской роще
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Строительство#Новости Белгорода#Застройка#Белгород#Архиерейская роща#Вырубка деревьев
Подпишитесь
Популярное