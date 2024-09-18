«Остановите беспредел!» Белгородцы требуют оставить в покое Архиерейскую рощу

Строительную технику в роще заметили несколько дней назад. Там планируют строить паркинг для нового дома, а пока занимаются вырубкой деревьев. На спил жаловались ещё в ноябре прошлого года. Тогда в мэрии Белгорода заявили, что нарушений нет, потому что территория частная, а к роще не относится.