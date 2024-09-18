Ковчег Завета: святыня эпохи Апокалипсиса

В Библии также говорится, что Ковчег был местом божественного присутствия, и его переносили во время путешествий по пустыне. Прикасаться к Ковчегу могли только представители священнического племени левитов и никто более. Даже попытки прикоснуться к Ковчегу из житейских соображений карались немедленной смертью, как это произошло с одним израильтянином, которому показалось, что Ковчег несут небрежно, и он может упасть.