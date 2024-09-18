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Posted 18 сентября, 20:45

Published 18 сентября, 20:45

Modified 19 сентября, 07:35

Updated 19 сентября, 07:35

Ковчег Завета: святыня эпохи Апокалипсиса

Ковчег Завета: святыня эпохи Апокалипсиса

18 сентября 2024, 20:45
Фото: the sun
Исследователи до сих пор не установили точное местонахождение Ковчега Завета, древнейшей святыни Израиля.

По всему миру продолжаются поиски Ковчега Завета и выдвигаются версии его нахождения.

В день памяти пророка Моисея редакция bel.ru приготовила небольшой рассказ о том, что представлял из себя Ковчег и какова могла быть его участь.

Ковчег Завета — это святыня, описанная в Библии как место хранения каменных скрижалей с десятью заповедями. Согласно Ветхому Завету (Книги Исхода), Бог повелел Моисею сделать Ковчег из дерева акации и покрыть его золотом снаружи и внутри. На крышке располагались два золотых херувима лицом друг к другу. Ковчег представлял по сути главнейшую святыню богоизбранного народа.

Устройство Ковчега было по преданию продиктовано Богом пророку Моисею и в точности воспроизведено мастером Веселиилом по божественному избранию.

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В Библии также говорится, что Ковчег был местом божественного присутствия, и его переносили во время путешествий по пустыне. Прикасаться к Ковчегу могли только представители священнического племени левитов и никто более. Даже попытки прикоснуться к Ковчегу из житейских соображений карались немедленной смертью, как это произошло с одним израильтянином, которому показалось, что Ковчег несут небрежно, и он может упасть.

В Ковчеге Завета хранились каменные скрижали, расцветший жезл Аарона и сосуд с небесной манной, то есть три главнейшие святыни, свидетельствовавшие о богоизбранности израильского народа.

После завоевания Ханаана Ковчег поместили в походный храм Израиля Скинию собрания, а затем в Иерусалимский храм, где Ковчег и хранился неизменно до взятия Иерусалима вавилонским царём Навуходоносором в 586 году до н. э.

С этого времени история подлинного Ковчега Завета становится неизвестной. Так или иначе, но Ковчег исчез. Его не было в Вавилонии, во всяком случае, после падения Вавилона в 539 году и торжества Персии, когда царь Кир отпустил пленных израильтян в Палестину, Ковчег Завета они не перенесли. Между тем, будучи дорогой реликвией, он точно должен был пополнить хранилище вавилонских царей.

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В ходе восстановления Иерусалимского храма была сделана точная копия Ковчега, которая хранилась вплоть до взятия Иерусалима армией римлян в 70 году и уничтожения Второго Храма. Вот что об устройстве Святая Святых во Втором Иерусалимском храме писал апостол Павел:

«За второю же завесою была скиния, называемая Святое Святых, 4 имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, 5, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно.» (Евр.IX: 3-6).

Между тем, куда мог исчезнуть подлинный Ковчег Завета?

Судьба Ковчега после разрушения Иерусалимского храма остаётся предметом споров и исследований. Некоторые учёные предполагают, что он мог быть утрачен или спрятан, но никаких убедительных доказательств этому нет.

По всей видимости, когда стало понятно, что Иерусалим будет взят вавилонянами, а Храм будет разрушен, и возникла угроза уничтожения и поругания главнейшей святыни Израиля, первосвященники и левиты скрыли Ковчег. Впоследствии все причастные к этой операции либо были убиты, или умерли и не выдали тайну местонахождения Ковчега Завета. С научной точки зрения это вполне правдоподобная версия.

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Однако христианские святые отцы отмечали, что любое перемещение Ковчега не могло происходить только по человеческому произволению. Его сокрытие означало утрату божественного благоволения к Иудейскому царству, управлявшемуся потомками царя Давида, единственно легитимными правителями Израильского и Иудейского царств.

По некоторым святоотеческим преданиям, Ковчег Завета будет обретён в конце человеческой истории и станет главнейшей святыней последних христиан, которая будет укреплять их во время страшных гонений Антихриста. Эти предположения базируются на свидетельстве апостола Иоанна из Апокалипсиса:

«И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град» (Откр.11:19).

История Ковчега Завета должна учить тому, что всякая святыня появляется и исчезает не только по человеческому соизволению, но и по Божественному предопределению.

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