Ко Дню матери белгородские семьи могут выиграть 100 тысяч рублей

Posted 18 сентября, 15:46
Published 18 сентября, 15:46
Modified 18 сентября, 15:46
Updated 18 сентября, 15:46
В столице региона пройдёт творческий конкурс для многодетных семей «Белгородская семья». Цель мероприятия — поддержать молодые таланты и популяризировать семейные ценности.
Номинации:
Желающие могут попробовать свои силы в нескольких номинациях, их работу оценит отборочная комиссия.
Как подать заявку:
Заявки принимаются с 30 сентября по 29 октября. Подробные требования к работам есть на сайте.
Победителей наградят на торжестве, приуроченном ко Дню матери.