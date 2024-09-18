Ко Дню матери белгородские семьи могут выиграть 100 тысяч рублей

Мэрия анонсировала городской конкурс «Белгородская семья»

Сюжет Конкурс

Мэрия приглашает многодетные семьи принять участие в творческом конкурсе, где каждый сможет проявить свой талант и внести вклад в укрепление семейных ценностей. Заявки принимаются с 30 сентября по 29 октября, а главный приз — 100 тысяч рублей.