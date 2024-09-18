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Posted 18 сентября, 15:46

Published 18 сентября, 15:46

Modified 18 сентября, 15:46

Updated 18 сентября, 15:46

Конкурс направлен на популяризацию семейных ценностей

Ко Дню матери белгородские семьи могут выиграть 100 тысяч рублей

18 сентября 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney
Конкурс направлен на популяризацию семейных ценностей

Мэрия анонсировала городской конкурс «Белгородская семья»

Сюжет
Конкурс
Мэрия приглашает многодетные семьи принять участие в творческом конкурсе, где каждый сможет проявить свой талант и внести вклад в укрепление семейных ценностей. Заявки принимаются с 30 сентября по 29 октября, а главный приз — 100 тысяч рублей.

В столице региона пройдёт творческий конкурс для многодетных семей «Белгородская семья». Цель мероприятия — поддержать молодые таланты и популяризировать семейные ценности.

Номинации:

  • «Музыкальное творчество» (сольное и хоровое пение);
  • «PRO чтение» (художественное чтение);
  • «Танец и точка» (сольные выступления и семейные танцевальные номера).

Желающие могут попробовать свои силы в нескольких номинациях, их работу оценит отборочная комиссия.

Как подать заявку:

  1. Заполните форму. Её можно получить в управлении социальной защиты населения по адресу: ул. Кн. Трубецкого, 62, каб. 407, 414;
  2. Подготовьте творческую биографию и видеоролик выступления;
  3. Принесите документы в управление соцзащиты в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Заявки принимаются с 30 сентября по 29 октября. Подробные требования к работам есть на сайте.

Победителей наградят на торжестве, приуроченном ко Дню матери.

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