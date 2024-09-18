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Posted 18 сентября, 12:04

Published 18 сентября, 12:04

Modified 18 сентября, 12:06

Updated 18 сентября, 12:06

Как открыть расчетный счет онлайн: что нужно знать предпринимателям

Как открыть расчетный счет онлайн: что нужно знать предпринимателям

18 сентября 2024, 12:04
Фото: 1MI
Реклама. КБ «Ренессанс Кредит» ООО, Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д. 14. ИНН: 7744000126, ОГРН: 1027739586291. Лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 26 апреля 2013 года № 3354.. erid: LjN8KDQGb
Открытие расчетного счета — необходимое условие для ведения любого бизнеса. Счет позволяет вести безналичные расчеты, оплачивать налоги, получать платежи от контрагентов и проводить множество других финансовых операций.

Сегодня многие банки предлагают оформить расчетный счет онлайн, что значительно упрощает процесс.

Как открыть расчетный счет онлайн

Онлайн-открытие имеет немало преимуществ по сравнению с традиционным визитом в банк:

  • Экономия времени. Бизнесмену не нужно посещать отделение банка, стоять в очередях и заполнять множество бумажных документов. Процедура занимает всего несколько минут и может быть выполнена из любого места с доступом в интернет.
  • Процедура открытия расчетного счета онлайн простая и понятная. Достаточно заполнить заявку на сайте банка, предоставить сканы или фотографии необходимых документов и получить доступ к реквизитам.
  • Компании предлагают доступ к счету сразу после оформления заявки — полученные реквизиты можно передавать контрагентам до подписания договора с банком.
  • Часто вместе с расчетным счетом банки предлагают дополнительные онлайн-сервисы — например, эквайринг, электронные подписи и многое другое.

Для открытия счета юридическим лицам потребуются:

  • Уставные документы.
  • Паспорт руководителя компании и документы, подтверждающие его назначение.

Индивидуальным предпринимателям в большинстве случаев достаточно паспорта. Банк может запросить дополнительные документы в зависимости от специфики бизнеса или своих внутренних требований.

Как оформить расчетный счет онлайн

Под открытием счета понимается регистрация специального счета, который будет использоваться для осуществления финансовых операций бизнеса. Как открыть расчетный счет:

  • Выберите банк, который предлагает удобные и выгодные условия обслуживания. Сравните тарифы, перечень услуг и репутацию банка.
  • Заполните на сайте предложенную анкету, в которой указываются основные данные о компании или индивидуальном предпринимателе.
  • Загрузите сканы или фотографии необходимых документов.
  • После проверки документов банк предоставит доступ к реквизитам, которые можно передать контрагентам.
  • Договор также подписывается удаленно: его привезет представитель банка в удобное место.

Открытие расчетного счета онлайн — это удобный, быстрый и эффективный способ начать работу с банковскими услугами. Это значительно упрощает процесс, экономит время и позволяет быстро приступить к ведению финансовой деятельности. Благодаря онлайн-открытию счета предприниматели и компании получают возможность управлять своими финансами с минимальными затратами времени и усилий.

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