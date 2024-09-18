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Posted 18 сентября, 16:03

Published 18 сентября, 16:03

Modified 18 сентября, 16:03

Updated 18 сентября, 16:03

Застрявшая под мостом «Газель»

«Газель» стала 115-й жертвой «моста глупости», расположенного в ЦФО

18 сентября 2024, 16:03
Фото: Telegram-канал «Жесть Орёл»
Застрявшая под мостом «Газель»
Сюжет
Нарочно не придумаешь
Водитель грузовика пытался проехать через арку моста, но застрял из-за небольшой высоты. Фото с места происшествия прислали очевидцы. Оказалось, что такой случай за последние шесть лет стал 115-м. О ситуации рассказали журналисты «Орелtimes».

В Орле под арками Александровского моста не смогла проехать «Газель». С 2018 года такой случай стал 115-м. При этом с 2023 года у моста находится знак, обозначающий высоту проезда — она не превышает 1,7 метра.

Тем не менее проблему установка знака не решила. В 2024 году таких случаев было уже три, но в прошлом году их насчитывалось 27.

Из-за неоднократных застреваний грузовиков в Александровском мосту, местные жители прозвали конструкцию «мостом глупости». Очередные замеченные случаи очевидцы публикуют в местных Telegram-каналах и СМИ.

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#Александра Склярова#Общество#Газель#Мост#Нарочно не придумаешь
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