«Газель» стала 115-й жертвой «моста глупости», расположенного в ЦФО

Posted 18 сентября, 16:03
Published 18 сентября, 16:03
Modified 18 сентября, 16:03
Updated 18 сентября, 16:03
В Орле под арками Александровского моста не смогла проехать «Газель». С 2018 года такой случай стал 115-м. При этом с 2023 года у моста находится знак, обозначающий высоту проезда — она не превышает 1,7 метра.
Тем не менее проблему установка знака не решила. В 2024 году таких случаев было уже три, но в прошлом году их насчитывалось 27.
Из-за неоднократных застреваний грузовиков в Александровском мосту, местные жители прозвали конструкцию «мостом глупости». Очередные замеченные случаи очевидцы публикуют в местных Telegram-каналах и СМИ.