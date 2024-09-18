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Posted 18 сентября 2024, 10:08

Published 18 сентября 2024, 10:08

Modified 18 сентября 2024, 12:42

Updated 18 сентября 2024, 12:42

Гаражный кооператив в Белгороде отрезали от дороги: белгородцы негодуют, а мэрия?

18 сентября 2024, 10:08

В мэрии Белгорода не могут открыть удобный проезд в гаражный кооператив

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Новости Белгорода
Собственники гаражей оказались в изоляции: транспортную систему перекроили таким образом, что теперь выезд лежит через крутой спуск. В условиях ЧС ни владельцы, ни специальные службы не смогут воспользоваться этой дорогой. Что отвечают в мэрии?

Гаражный кооператив на улице Губкина, который расположен рядом с поликлиникой управления МВД, буквально отрезали от города.

«Гаражи находятся в низине, и дорога выходит на улицу Пушкарная. Собственники частного сектора на улице Пушкарной обратились в администрацию Белгорода и перекрыли проезд в гаражные кооперативы, поставив знак тупик и положив плиты», — пишет белгородка.

Чтобы выехать, нужно одолеть крутую горку с большим подъёмом, в которую зимой и в грязь не поднимется ни одна машина.

«У нас только один выезд из гаражей — в крутую горку с большим подъёмом. Зимой и в грязь не выедет теперь ни одна машина, а здесь находятся ГСК „Ветеран“, где примерно 600 гаражей, ГСК „Вираж“, а это ещё 550 гаражей. ГСК „Технолог“ тоже множество гаражей», — продолжает белгородка.

Горожане не понимают, на каком основании администрация закрыла единственный удобный выезд и оставила людей в опасности. Ведь в случае пожара, прилёта или другой чрезвычайной ситуации не только сами люди не смогут выехать, но и службы не проедут из-за крутого спуска со стороны улицы Губкина по обледенелой дороге.

«У меня дедушка — участник Великой Отечественной войны. У него единственная радость в жизни — это ковыряться со своим „Москвичом“, и то его лишили этой возможности», — сетует белгородец.

Однако и мэр Валентин Демидов, и представители городской администрации в соцсетях отвечают одно: движение на этом участке продумали в соответствии с проектом организации дорожного движения, который согласован ГИБДД и другими профильными ведомствами. Видимо, учёт вышеописанных моментов правилами и не предусмотрен.

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