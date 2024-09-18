Гаражный кооператив в Белгороде отрезали от дороги: белгородцы негодуют, а мэрия?

Горожане не понимают, на каком основании администрация закрыла единственный удобный выезд и оставила людей в опасности. Ведь в случае пожара, прилёта или другой чрезвычайной ситуации не только сами люди не смогут выехать, но и службы не проедут из-за крутого спуска со стороны улицы Губкина по обледенелой дороге.